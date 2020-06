PRISTANIŠČE: Strel v koleno?

Zdaj že bivši predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino včeraj ni vedel (ali hotel) povedati, kdo se je pritožil proti njegovemu predsedovanju pristaniške uprave pri Nacionalnem organu za preprečevanje korupcije. Delavci, ki so pred vhodom na sedmi pomol protestirali in zahtevali njegovo potrditev na tem mestu, pa niso imeli dvomov: iz njihovih vzklikov je bilo zaznati prepričanje, da je vse skupaj zakuhal krog okoli nekdanjega senatorja Giulia Camberja in nekdanje predsednice pristaniške uprave Marine Monassi. To je mnenje marsikaterega opazovalca dogajanja, ki ga je podkrepila tudi tišina tržaških predstavnikov stranke Forza Italia ob poplavi izrazov solidarnosti z bivšim predsednikom, ki so prišli z leve in desne (pomenljivo je dejstvo, da edini vidni predstavnik te stranke, ki je javno podprl D’Agostina, prihaja iz Gorice).

Druga razlaga, ki se je včeraj ponujala, je, da za D’Agostinovo odstranitvijo stojijo Združene države Amerike, ki jim je šlo v nos dogovarjanje italijanske vlade in nekdanjega prvega moža pristanišča s Kitajsko o oblikovanju nove svilne poti.

Kakorkoli že, pa je splošno ogorčenje, ki ga je povzročila odločitev protikorupcijskega organa, verjetno nekaj, na kar domači mešalci štren (o tistih mednarodnih raje ne bi) morda niso bili pripravljeni. Dejstvo je, da se je v vseh teh letih Zeno D’Agostino uveljavil kot uspešen menedžer, ki mu je uspela podvojitev obsega železniškega prometa skozi pristanišče, stalno večanje pretovora blaga, na vidiku pa so nova vlaganja v železniško infrastrukturo in logistiko, tudi skozi dogovore s kitajskimi partnerji ter selitev oz. širjenje prostocarinskih območij, namenjenih logistiki in proizvodnji. Zaradi teh stvari je Trst zdaj pri samem vrhu med italijanskimi pristanišči, s čimer se ponujajo neslutene možnosti razvoja in s tem povezane krepitve zaposlovanja. Človeka (in ekipo), ki je ustvaril take rezultate, namreč težko kar tako spraviš s poti. Morda so si tokrat določeni krogi privoščili strel v koleno.