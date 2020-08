PROSECCO: Čez leto dni Prosekar DOC?

Lansko jesen so se pri Konzorciju Prosecco DOC iz Trevisa odločili, da bodo razširili svojo vinsko ponudbo in poslali na vinski trg novo penino Prosecco rosè. Sklenili so tudi, da jo bodo ustrezno zaščitili pred možnimi »poneverbami« vinskih pridelovalcev iz drugih držav. V ta namen so pri italijanskem kmetijskem ministrstvu sprožili postopek za spremembo specifikacije zaščitene vinske znamke Prosecco DOC, da bi na ta način med tovrstna zaščitena vina vključili tudi rožnato penino Prosecco rosè.

V manj kot pol leta je bil postopek opravljen. 15. junija je bil predlog o spremembi specifikacije zaščitenega vina Prosecco DOC objavljen v Uradnem listu. Proti temu predlogu so bili možni ugovori. Rok za vložitev le-teh je zapadel 15. julija.

Dan pred iztekom roka so Društvo vinogradnikov s Krasa, Kmečka zveza in Društvo Prosekar vložili na italijansko kmetijsko ministrstvo svoj ugovor z dvema zelo tehtnima argumentoma. Prvič: javno srečanje, ki ga je italijansko kmetijsko ministrstvo sklicalo, da bi s spremembo specifikacije zaščitenega vina Prosecco DOC omogočilo nastanek zaščitene penine Prosecco rosè, in vse akte, ki so mu sledili, bi morali razveljaviti, ker nanj niso bili povabljeni vinogradniki in njihove organizacije iz tržaške pokrajine. Drugič: vse akte predloga o uvedbi nove zaščitene penine Prosecco rosè bi morali prevesti v slovenski jezik.

Ugovor je odmeval v vinskih krogih v Venetu. »Obrodil« je sporazum s Konzorcijem Prosecco DOC, na podlagi katerega bo slednji »pomagal pri vključitvi imena Prosekar v seznam zaščitenih penin z oznako Prosecco DOC«, obenem pa bo nudil še »tehnično in strokovno pomoč« in – ob skupnem načrtovanju – tudi »finančno pomoč«.

Društvo vinogradnikov s Krasa, Kmečka zveza in Društvo Prosekar so 29. julija umaknili svoj ugovor. Pičla dva dni pozneje, 31. julija, je italijansko kmetijsko ministrstvo izdalo odlok o uvedbi nove zaščitne vinske znamke Prosecco rosè z vsemi ustreznimi normami, ki jih bo treba odslej spoštovati za pridelavo tega vina. Po predvidevanjih bo odlok objavljen v Uradnem listu najkasneje do 10. avgusta. Tako bodo lahko vinogradniki iz Trevisa in okolice okrog 10. oktobra že poslali na tržišče svoje novo »proseško« vino.

V bistvu: od zamisli nove zaščitene penine lansko jesen do njenega prodora na trg to jesen bo minilo eno leto. Vprašanje: bo prosekar na podlagi junijskega sporazuma s Konzorcijem Prosecco DOC prihodnje poletje postal Prosekar DOC? Če bo odgovor pritrdilen, bomo lahko nazdravili pogajalskim spretnostim treh zamejskih kmetijsko-vinskih organizacij. Če pa se iz junijskega sporazuma ne bo nič takega ali podobnega izcimilo, bo dobil slednji, sporazum, drugačno, bolj žalostno oznako: protokol številka dve.