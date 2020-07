PROSECCO DOC: Vinska vojna

Trgatev jeseni 2018 je bila za pridelovalce penine Prosecco DOC bajna. Novo vino je napolnilo njihove ogromne silose. V Coneglianu so enega tako napolnili, da je začelo vino iz njega prekipevati. Razlilo se ga je za 300 hektolitrov. Za kraškega vinogradnika bi to bila izguba letine, za vinarske mogotce iz Veneta nekaj več kot kaplja v njihovem vinskem morju. Leto pozneje so po svetu prodali rekordnih 600 milijonov steklenic zaščitene penine Prosecco DOC. In še kar nekaj jih je ostalo na zalogi.

Zadnja leta so izvedenci za vinsko gospodarstvo začeli opozarjati pridelovalce penine prosecco na morebitne stranske učinke prekomerne proizvodnje. Cena bi znala pasti, so napovedovali.Omejitev gradnje novih vinogradov je le deloma zadostila.Industrijsko pridelanega grozdja in vina je bilo v Venetu še pa še.

Podjetni pridelovalci tamkajšnjega vinskega konzorcija so poiskali rešitev v novem vinu, penini rosè. Z njo naj bi srknili dve kaplji na en mah. Postavili naj bi se po robu drugim tovrstnim peninam z zlorabljenim imenom Prosecco, ki so se začele »nezakonito« peniti od Združenih držav Amerike vse tja do Avstralije, nova penina pa naj bi predvsem služila za praznjenje skladišč.

Pri Konzorciju Prosecco DOC so se na vrat na nos lotili dela. Novo rožnato penino je bilo treba zaščiti. To bi lahko dosegli le z njeno vključitvijo v specifikacijo vina Prosecco DOC. Zato je bila potrebna sprememba specifikacije.

Pridelovalci vina iz Veneta so pravcat stroj. Zaropotali so pri svojih političnih predstavnikih in v nekaj mesecih je bil predlog za spremembo specifikacije pripravljen. »Ligaški« deželni upravi Veneta in Furlanije - Julijske krajine sta izdali ugodno mnenje, 20. maja je isto storil Odbor za zaščitena italijanska vina DOC in IGP pri italijanskem kmetijskem ministrstvu, 15. junija je bil predlog objavljen v Uradnem listu. Če ne bo ugovorov, bo sprememba objavljena v Uradnem listu Evropske unije. S tem bo stopila v veljavo. Če se bo to zgodilo letošnjo jesen, bo že takrat Konzorcij Prosecco DOC lahko poslal na tržišče steklenice penine Prosecco Rosè.

Kako bo to mogoče? Odgovor je ponudil vinski raziskovalec iz Trenta Nereo Pederzolli. Vinarji z območja Prosecco DOC imajo v svojih avtoklavih še ogromne zaloge belega vina. Pomešali ga bodo z rdečim v odstotkih, ki jih predvideva sedanji predlog, in tako bodo založili trg z novo rožnato penino. Ampak: kje pa bodo dobili modri pinot? Se je vprašal Pederzolli. Modri pinot ni glera. Ni drugorazredno vino. Je zelo cenjeno. Uspeva na gričevnatem območju, ne pa na ravnini, ki se razteza proti Jadranskemu morju. Gričevnato območje okrog Conegliana, Valdobbiadena in Asola je že vse zasičeno z vinogradi glere. Torej? Ali bodo modri pinot uvažali? Za temi vprašanji in ugibanji se skriva konkurenca med vini iz Veneta in vini s Tridentinskega, ki jo označuje razlika med količino in kakovostjo. Dokler je šlo vino odlično ali dobro v prodajo, so bili oboji zadovoljni. Ko je epidemija zaprla pipe, se je začela konkurenca nagibati v pravcato vinsko vojno. Na Tridentinskem so marca in aprila zabeležili 70-odstotni padec prodaje. V Venetu je cena litra zaščitene in zajamčene penine Prosecco DOCG zdrknila na 1,50 evra. Polovico manj kot lani.