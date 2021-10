PROTEST: Uvoženi shod

Protest proti covidnemu potrdilu, ki že šest dni zaseda Trst, od torka tudi uradno nima več opravka s pristaniščem, saj se je sindikat CLPT umaknil. Na čelu ostaja Stefano Puzzer, ki je vodstvo sindikata zapustil, a še vedno vodi večtisočglavo množico na Velikem trgu. Pristaniški delavci, ki so se že v soboto zvečer poskusili povleči iz te godlje, so že v ponedeljek predstavljali le odstotek množice, pa tudi Tržačani v njej niso prevladujoči. Shod je v dobri meri uvožen.

Sam Puzzer, ki ima trenutno veliko občudovalcev (somišljeniki mu vseskozi vzklikajo in ploskajo), očitno nima nadzora nad množico, saj je namignil, da bi se morali v skladu s pogovorom s prefektom umakniti z glavnega trga, a tega niso storili, na trg so postavili oder. Ljudi je pozval, naj ne prihajajo več v Trst in naj raje protestirajo doma. Ne uspeva mu skleniti tega poglavja, ki ga je verjetno že kar zdelalo.

Niso pa vsi protestniki miroljubni, o čemer pričajo (poleg gverile v Drevoredu Campi Elisi) napadi na novinarje, vključno s prerezanimi gumami avtomobila RAI pred pristaniščem. Po Trstu tabori množica raznolikih obiskovalcev, ki imajo različne namene, njihovi voditelji pa jih ne obvladujejo.