REPREZENTANCE: Košarka žal ni nogomet

Nogometaši, naj bodo to največji zvezdniki ali povprečni igralci, nikoli ne skrivajo razočaranja, ko jih selektor ne vpokliče v reprezentanco. Roberto Baggio je eno največjih razočaranj v karieri (po zgrešeni enajstmetrovki v finalu svetovnega prvenstva 1994) doživel leta 2002, ko ga selektor Giovanni Trapattoni ni uvrstil na seznam potnikov za SP na Japonskem in v Južni Koreji. Baggio se je leta 2000 odločil, da bo nastopal za »malo« Brescio, za to, da bi lahko redno igral in prepričal selektorja, naj ga izbere. To ni bilo dovolj. Razočaranja ni skrival niti manj poznani Vincenzo Grifo, v Nemčiji rojen italijanski državljan, ki ga Roberto Mancini ni izbral za letošnji Euro2020. Za nogometaše je nastopanje za reprezentanco čast in prestižen oder, na katerem se lahko izkažejo. Malokdo se odpove igranju za izbrano vrsto.

Ljubitelji košarke žal lahko nogometašem le zavidamo. Vsako poletje nas čaka mučna neznanka, saj do zadnjega ne vemo, koga bomo lahko spremljali na velikih reprezentančnih tekmovanjih. Odpovedi igranju za svojo državo so namreč stalnica. V Italiji je odmevala izjava 35-letnega Marca Belinellija, da mora po 36 odigranih tekmah v dresu Virtusa iz Bologne počivati. Zaradi tega ne bo nastopil na predolimpijskem turnirju in niti na olimpijskih igrah, ki naj bi bile na papirju največji magnet za športnike, celo večji od denarja. Spomniti je treba, da Belinelli v reprezentančnem dresu še ni osvojil ničesar. Belinellijev soigralec, le leto dni mlajši Miloš Teodosić, olimpijski in svetovni podprvak, pa bo kljub večjemu številu odigranih tekem igral na predolimpijskem turnirju, kjer predvidoma ne bo Nikole Jokića, najkoristnejšega igralca lige NBA. Jokić naj bi sicer zagotovil nastop v Tokiu, v veliko veselje tistega košarkarja, ki mu bo moral odstopiti mesto. K sreči pa niso vsi košarkarji taki. Francoz Tony Parker, ki se je redno uvrščal v finale lige NBA, tako da je s klubom igral do junija, je vsako poletje nastopal (in zmagoval) z reprezentanco. V Ljubljani pa že trenira evropski prvak Luka Dončić, ki se je odpovedal poletnemu počitku, ker hoče popeljati Slovenijo v Tokio. Lukov rojak in prvak NBA Saša Vujačić pa v preteklosti ni nikoli hotel igrati za izbrano vrsto. Tudi v tem je razlika med dobrimi športniki in šampioni.