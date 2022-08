SKRAJNA DESNICA: Le na videz spodobna

Ko leva sredina – precej bolj sredinska kot leva –, še preračunava možne kombinacije za volilna zavezništva, ki jih spodbuja volilni zakon Rosatellum, so po padcu vlade Maria Draghija, kateri je prvi žebelj v krsto zabil vodja G5Z Giuseppe Conte, za kladivo pa sta naposled poprijela še vrhovni ligaš Matteo Salvini in betežni Silvio Berlusconi, v desnem delu italijanske politične arene dokaj hitro strnili vrste. Dogovorili so se, da bo stranka iz desnega bloka, ki bo na septembrskih parlamentarnih volitvah prejela največ glasov, predlagala mandatarja za sestavo vlade. Javnomnenjske ankete ne napovedujejo prihodnosti, pač pa kažejo trende, v katero smer se v določenem trenutku nagiba volilno telo. Merjenja volilnih namer trenutno kažejo, da bi za skrajno desno stranko Bratje Italije, ki jo vodi Giorgia Meloni, glasovalo 25 odstotkov volivcev. Podpora karizmatični šefici »postfašistične« stranke vztrajno raste, odkar je po nastopu Draghijeve vlade februarja lani začela kraljevati v opoziciji, pa je dobila še dodatnega zagona.

Bratje Italije so se takrat začeli odmikati od šestnajstodstotne podpore, ki so jim jo merili več mesecev in začeli rasti, dokler se niso junija 2021 nevarno približali Ligi, dotedanji nesporni vodilni stranki v desnem političnem taboru, in jo pred natanko letom dni tudi prehiteli. Ligaško zelena krivulja se je po vstopu v Draghijevo koalicijo začela nezadržno spuščati, vse do sedanjih 12,4 odstotkov, medtem ko je »opozicijskost« bila voda na mlin Giorgie Meloni, kot kaže četrtinska podpora, na katero lahko trenutno računa liderka skrajno desnih Bratov Italije, v logotipu katerih še vedno tli plamen v barvah italijanske trikolore, ki ga je bilo videti tudi v simbolu neofašistične stranke MSI in njenega dediča, Nacionalnega zavezništva, v katerih se je kalila Giorgia Meloni, danes političarka z več kot četrtstoletno kilometrino. Šefica Bratov Italije, mojstrov besedne in miselne telovadbe, ki se še niso enkrat za vselej distancirali od fašistične in neofašistične ideološke navlake, je ubrala preizkušeno strategijo. Pred njo jo je izkoristila že francoska skrajno desna predsedniška kandidatka Marine Le Pen, ki pa ji met naposled ni uspel. Meloni si je nadela »obleko spodobnosti«, da bi bila sprejemljiva za čim več volivcev.

Retoriko je umirila, dela se, kot da njena stranka nima nikakršnih povezav s »črno galaksijo« oz. z neofašističnimi krogi, pa čeprav pripadniki podmladka Bratov Italije obiskujejo poletne tabore skrajno desnih somišljenikov, kjer pojejo slavospeve nacistu Erichu Priebkeju, odgovornemu za pokol v Ardeatinskih jamah pri Rimu. V ožjem krogu sodelavcev Giorgie Meloni, ki se je oktobra lani, ko so neofašisti v Rimu napadli sedež sindikata CGIL, sprenevedala, da ni znano, kakšno je ozadje napada, je veliko »nedostojnih«.

Od evroposlanca Carla Fidanze, ki rad izteguje desnico in vzklika Heil Hitler, do Francesca Lollobrigide, svaka in zvestega pribočnika Giorgie Meloni, ki je iz javnih finančnih sredstev dežele Lacij zagotovil prispevek za izgradnjo mavzoleja za fašističnega vojnega zločinca Rodolfa Grazianija.

Stranka je leta 2019 ob obletnici fašističnega pohoda na Rim priredila večerjo, pri kateri se je na s fašističnimi butarami okrašenem meniju bohotil Mussolini ...

Določenih nečednosti ne prekrije nobena obleka, pa naj bo na videz še tako prikupna.