SMUČANJE: Ilka bo spet začela zmagovati

V vrhunskem športu vsaka poškodba pusti svoje sledi, to je neizbežno. Poškodba zaznamuje tako telo kot glavo športnika, ki nato potrebuje precej časa preden vse skupaj ponovno spravi na svoje mesto. Ilka Štuhec je klasičen primer vrhunske športnice, šampionke, ki je v svoji karieri imela veliko vzponov in veliko padcev ali bolje rečeno veliko težkih poškodb. Po vsaki se je znala pobrati in se vrniti na zmagovalna pota.

Težave s kolenskimi vezmi, ki so v vrhunskem smučanju zelo podvržene poškodbam, je Štajerka imela v zgodnji fazi svoje kariere. Ko je vse to premostila, je začela najprej zmagovati v svetovnem pokalu, nato pa februarja 2017 prvič postala svetovna prvakinja v smuku. Sledila je nova poškodba levega kolena, zaradi katere je morala izpustiti zimske olimpijske igre v Pjongčangu. Po uspešni vrnitvi (od tekmovanj svetovnega pokala je bila odsotna natanko 621 dni) je v lanski sezoni ponovno začela nizati uspehe na najvišji ravni in februarja letos ubranila naslov svetovne prvakinje v kraljevi disciplini. Manj kot dva tedna zatem pa nova poškodba in nova rehabilitacija, vse to kar Štuhčeva še kako dobro pozna. Koleno je pozdravila s fizioterapijo in trdim treningom, tako da je okrevala v času za novo sezono svetovnega pokala.

Na uvodnih tekmah v hitrih disciplinah v kanadskem Lake Louisu ni blestela (minuli konec tedna je, sicer v zahtevnih vremenskih in snežnih razmerah, dosegla 17., 21. in 20. mesto), dokazala pa je, da ni pozabila, kako se smuča.

Njej priljubljeno prizorišče je zapustila jezna, saj se zaveda, da še vedno sodi med najboljše smukačice na svetu. Kot je simpatična Ilka sama priznala, ji manjka le še nekaj presmučanih kilometrov (na treningih in tekmah seveda) in zaupanja, kar je po poškodbi nekaj povsem običajnega. Če bo šlo vse po načrtih, bomo Slovenko kmalu spet videli čisto v ospredju. Samo še nekaj časa potrebuje, da bodo sledi zadnje poškodbe nekoliko bolj zabrisane.