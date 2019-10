ŠPORTNA PRILOGA: Dobrodošla generacija Z

Ne vem, ali ste jo pogrešali ali pa ne, ampak od danes (do nekje maja) boste lahko v Primorskem dnevniku vsak torek listali Športno prilogo. Po nekaj sezonah smo jo delno preoblikovali. Športna priloga je še rosno mlada: letos je praznovala 22. rojstni dan. Daljnega leta 1997, ko se je rodila (izšla prva številka), sem bil zraven kot sodelavec. Skupaj s tedanjim športnim urednikom (Aleksandrom Korenom), drugimi novinarji in sodelavci (današnjimi kolegi) smo jo sproti oblikovali. Priloga je rasla in se spreminjala.

Kot so se spreminjale generacije, ki so imele drugačna pričakovanja. Polnoletna je postala pred štirimi leti. Letošnja nova sezona je 23. po vrsti. Kot 22-letnica sploh ne kaže znakov staranja v obliki gubic. Letos smo jo le malce prevetrili. Na naslovnici smo uvedli športni semafor, na katerem utripajo rdeča, zelena in oranžna luč. Košarkar Sokola Jurij Devetak nam bo tudi letos prispeval karikaturo. Na osmih straneh jo bomo oblikovali skupaj s kolegico Veroniko Sosso in kolegoma Albertom Voncino ter Erikom Piccinijem. Vsi nekdanji (in tudi na drugačen način še aktivni) športniki: nogometaši, odbojkarica, košarkarji, smučarji in še bi lahko naštevali.

Skupna imenovalca sta: ljubezen do novinarskega poklica in športa. V ekipo smo ob Simonu Cotiču vključili še eno športnico, višješolko Johanno Kerschbaumer.

S tem želimo obdržati stik in aktivno vključiti v sodelovanje ter dialog generacijo Z, mlade rojene od leta 1995 do 2010. Prav ti bodo naši bodoči (upam zvesti) bralci.