STARŠI: Levo-desni predlog

Prvi dan pouka. V Sloveniji je to en sam dan, v Italiji je teh dni več, ker vrtci in šole sami odločijo, kdaj bodo spet odprli vrata. Tudi v našem dnevniku ste brali, kako so nekateri ravnatelji pohiteli z odklepanjem, ko pa so drugi raje počakali. A danes je počitnic nepreklicno konec tudi za zadnje srečne učence in dijake.

A prvi dan pouka ni poseben dan le zanje. Je začetek tudi za starše. Nekatera podjetja svojim zaposlenim dovolijo, da na prvi dan pouka ne pridejo v službo. Odsotnosti ne prištejejo k dopustu. So pa taka podjetja izjema.

Zelo redka izjema je tudi dogovor levičarjev in desničarjev – še zlasti v pregovorno razklani slovenski družbi. In vendar je prav prvi dan pouka združil leve in desne. V Državnem zboru sta namreč Levica in SDS (ter en poslanec SD) skupaj vložila predlog zakona, po katerem bi bili vsi zaposleni starši upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan.

V času, ko je politika brez idej, evo dober predlog. V Sloveniji sta po njem ex aequo segla levica in desnica. V Italiji še čakamo na zmagovalca.