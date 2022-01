STISKA LJUDI: Epidemija umorov

Trst v zadnjih dneh pretresajo grozljiva odkritja. Lokalni, državni in tuji mediji poročajo skoraj vsak dan o okrutnih zločinih, ki so v manj kot tednu dni pretresli lokalno prebivalstvo, navajeno relativno mirnega življenja. V prvih sedmih dneh novega leta so v Trstu našli štiri trupla. Prvi torek novega leta smo začeli z najdbo trupla 19-letnega prosilca za azil, dan kasneje nas je pretresla najdba trupla ženske v svetoivanskem parku. Dan zatem so v zapuščeni hiši v Ulici San Marco našli truplo brezdomca. V soboto zvečer pa še truplo najstnika.

Kaj se dogaja, se sprašujejo mnogi. Bi bilo drugače, če bi po ulicah gor in dol hodili policisti? Rešitev najbrž ni poostritev nadzora. Ta je v danih okoliščinah, ko je policija zaradi odsotnih kolegov zaradi okužb s covidom-19 in zaradi suspenzov nasprotnikov cepljenja kadrovsko močno podhranjena, skoraj nemogoča.

Rešitev pa bi lahko tičala v okrepitvi socialnih storitev in v pravočasnem prepoznavanju tveganj za poglobitev osebnih stisk.

A kaj ko v koronačasih ni prostora za preventivo. Vse moči so usmerjene v gašenje požara. V akutno fazo slabega počutja ljudi. Pandemija, z njo povezane omejitve in gospodarske posledice so prav gotovo pripomogle k temu, da se je stiska ljudi intenzivirala. Spremenili so se vzorci dela in vedenje ljudi. Ti si v novih razmerah pomagajo, kakor znajo. Nekateri so pri tem bolj uspešni, drugi manj. Med manj uspešnimi ljudmi je vedno več močnih čustev, kot so jeza, zavist, osamljenost, razdražljivost, stres, nemoč, nezmožnost iskanja izhoda, ljubosumje, ki spremljajo v propad družin.

Seveda problem ni od včeraj. Obstajal je že pred pandemijo, a ta ga je gotovo poglobila. Štiri trupla v enem tednu so lahko dokaz za to tezo. Morala pa bi biti tudi rdeče opozorilo za oblikovalce socialne politike in njene izvrševalce. Če se po zadnjih zločinih ne bodo predramili, se bomo čez noč poslovili od laskavih nazivov o varnem mestu, v katerem je kakovost življenja med najvišjimi v Italiji. In ugledne časopise bodo krasili naslovi »Nasvidenje, udobno življenje, pozdravljeni ulično življenje in medsebojno obračunavanje«.