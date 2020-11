TERORIZEM: Evropa nima odgovorov

Avstrija žaluje. Po skoraj 40 let trajajoči odsotnosti se je v alpsko republiko v ponedeljek zvečer vrnil terorizem. Na Dunaju, v srcu Avstrije in tudi Evrope, je strelski napad islamističnega skrajneža terjal štiri življenja ter dvajset deloma težko ranjenih ljudi. Javno življenje v dvemilijonski prestolnici je več ur docela zamrlo in paraliziralo celo državo. Tudi Evropo, ki je po valu atentatov v zadnjih dneh v Franciji očitno spet postala tarča islamističnega terorizma.

Smrtnonosni streli v centru avstrijske prestolnice so po vseh dosedanjih izkušnjah – žal – le nadaljevanje niza atentatov, nikakor pa ne njihov konec. V nevarnosti so demokracija, temeljne vrednote naše civilizacije, politični in verski pluralizem, svoboda v najširšem smislu besede! Vse to je treba ščititi in braniti. Še posebej v času, ko je stara celina soočena z velikanskim kupom nerešenih problemov.

Očitno je, da Evropa in zahod še zdaleč nista opravila naloge, s katerimi bi – na dolgi rok – zavarovali demokracijo, svobodo in mir tako »doma« kot po širšem svetu. Dejstvo je namreč, da Evropa in zahod nimata odgovorov, kako reševati posledice vojn, finančnih in migrantskih kriz in še marsikaj drugega, npr. kako preprečiti islamistični teror. Stara celina je koncentrirana na reševanje lastnih problemov, pri tem pa pozablja, da je treba mnogo storiti tudi za druge, za tiste, ki niso deležni kakovostnega življenja, kot ga poznamo mi.

Streli na Dunaju so nedvoumno zločinsko dejanje skrajnežev, ki ga je treba odločno in ostro obsoditi in kaznovati. So pa tudi opozorilo, da živimo Evropejci, od ponedeljka zvečer še posebej tudi Avstrijci, v vedno bolj negotovih časih, v katerih terorizem niti ni edina grožnja.

Evropa in svet v teh dneh in v prihodnosti soočata s številnimi velikanskimi izzivi, na katere je treba najti nujne in učinkovite odgovore. To so npr. pandemija novega koronavirusa, migrantska kriza, vprašanje učinkovite zaščite podnebja in okolja, kriza svetovnega gospodarstva, brexit in – najbolj aktualno – tudi odločitev Američanov o njihovem novem predsedniku, ki je padla v pretekli noči.