TURIZEM: Več sob od turistov?

DoubleTree by Hilton je zadnji v vrsti številnih hotelov, ki so v Trstu letos odprli vrata. Zanimanje za gradnjo in načrtovanje novih hotelov očitno ne usiha, saj Trst postaja dovolj vroča destinacija za turiste. V prihodnjih treh letih nameravajo odpreti še nekatere druge hotele. Omenimo samo hotel na Trgu Panfili, v hotel nameravajo preobrazati tudi palačo Carciotti, javni pa so še drugi interesi zasebnikov za gradnjo novih hotelov.

Ne le realna slika, tudi statistika kaže, da je turizem v razcvetu. Leta 2015 je tržaško pokrajino obiskalo 970.000 gostov, leto kasneje se je to število povečalo za skoraj 100.000 turistov. Po statističnih podatkih so leta 2017 zabeležili skoraj 1.100.000 gostov, lani pa se je število povzpelo na 1.150.000. Iz te statistike torej izhaja, da je povprečna rast števila prihodov obiskovalcev več kot 5-odstotna.

Zelo spodbudno, če na drugi strani ne bi imeli številk, ki kažejo, da se hotelske zmogljivosti povečujejo nesorazmerno s porastom števila turistov. Iz letnega deželnega poročila je namreč razvidno, da se je v zadnjih štirih letih vzporedno s porastom števila gostov povečalo tudi število nastanitvenih zmogljivosti. Za kar 25 odstotkov. Samo v tem letu so v Trstu na tržišče poslali 300 novih hotelskih sob oz. 600 prenočitvenih mest. To pomeni, da se je število hotelskih sob povečalo za približno 12 odstotkov. Enkrat več od rasti povpraševanja. To lahko pomeni, da, če se bo ta trend odpiranja hotelov nadaljeval, bo ponudba v kratkem bistveno prehitela povpraševanje. Kar pa lahko privede do prvih težav tržaškega turizma.

Prav zato bi bilo dobro, če bi si hotelski investitorji in javni upravitelji nastavili ogledalo in statistične analize nadgradili s hladnokrvno analizo trenutnega nesorazmerja med številom prihodov in odpiranja novih nastanitvenih zmogljivosti. To nesorazmerje bi morda lahko izenačili začenši z atraktivnejšo ponudbo. Če bi to izboljšali, bi gibanje prihodov - zakaj pa ne - lahko povišali na več kot 10 odstotkov.