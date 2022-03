UKRAJINA: Od sanj do pekla

Kdor je kdaj obiskal Kijev, nekdanjo prestolnico prve srednjeveške ruske države, ve, koliko je tam zgodovine. Poseben biser je Pečerska lavra, samostan, ki so ga pred tisočimi leti zgradili v jamah in je dolgo veljal za središče pravoslavnega krščanstva v vzhodni Evropi. Ob spominu na kijevske kulturne spomenike vlivajo novice o eksplozijah in bližajočem se boju za vsako hišo še dodatno žalost po strašljivih prizorih, ki jih iz cele Ukrajine predvajajo v teh tednih.

Pred leti (za časa predsednika Leonida Kučme in nato še za časa Viktorja Juščenka, takoj po oranžni revoluciji) sem v Kijevu spoznal nekaj tamkajšnjih vrstnikov. Med seboj so govorili rusko, saj se ukrajinski jezik takrat še ni tako prijel, najbolj je bil v rabi na zahodu države. Ti študentje so bili navezani na rusko kulturo, a so se počutili Ukrajince in so z zaupanjem zrli v Evropo. Upali so, da se bo ta revna, a obetavna država izvila iz dolgoletnega ruskega nadzora in da se bo ob pomoči Evropske unije razvila v zdravo demokracijo, v kateri ne bodo imeli glavne besede niti Moskva niti ukrajinski oligarhi. Sanjali so o tem, kar je za nas samoumevno.

Ukrajinski predsedniki so jih potem razočarali, saj je korupcija še vedno onesnaževala državo (majhen drobec iz osebne izkušnje: na razprodan vlak za Odeso je bilo mogoče stopiti z »darilcem« za sprevodnika). Domači oligarhi so še naprej izvajali svoj vpliv (in ga še danes). Želja po Evropi pa je tako le še naraščala, vse do leta 2013, ko je proruski predsednik Viktor Janukovič poskusil pretrgati vezi z EU, Ukrajinci pa so se mu uprli. Nova revolucija se je z rusko reakcijo prevesila v zasedbo Krima in vojno v Donbasu (z obojestranskim kršenjem pravic). Kijev je začel vsiljevati rabo ukrajinskega jezika na račun ruščine, ruska imena so v dokumentih nadomestile ukrajinske različice. Toda skrajna desnica je v politiki usahnila, na zadnjih dveh velikih volilnih preizkušnjah je pristala čisto na obrobju. Slika se je v Ukrajini zadnjih par let izboljševala in kazali so se zmerni znaki optimizma.

Ne samo, da so se upanja tistih mojih ne več mladih ukrajinskih vrstnikov razblinila, lep del njihove države je zdaj porušen. Ruski vojaki niso šli na »specialno operacijo« v Donbas; niso šli podirat spomenikov Stepana Bandere; šli so uničevat in podjarmit Ukrajino. Denacifikacija je floskula, ki jo Putin uporablja za domačo javnost in še za zahodnjake. Saj je ravno on, kot je spomnil filozof Slavoj Žižek, podpiral vse mogoče evropske nacionaliste in suvereniste, ki šibijo EU – prinašalko demokracije, katere se Putin boji kakor kuge. Kar dobro vedo vsi tisti Rusi, ki so jih policisti aretirali na uličnih protestih. Gotovo pa je, da bo Putinova vojna le okrepila ukrajinski nacionalizem, saj je sovraštvo do agresorjev med ljudmi veliko. Kako si on predstavlja, da bi tako državo obvladoval, ni jasno.

V letu 2022 na mesta spet padajo bombe v prostem padu, podobno kot pred 80 leti. To niso »pametne bombe«, ki se včasih poneumijo, zgrešijo cilj in zadenejo bolnišnico: gre za načrtno uničevanje mest in teroriziranje prebivalstva s ciljem, da bi se nasprotnik predal. Uporablja se tudi brutalno termobarično orožje, ki posesa ves kisik v zraku in z udarnim valom pobije ljudi tudi v kleteh in garažah. Podobno je ruska vojska ravnala v Siriji, kar je predsednika Asada privedlo do zmage. Številni umrli ruski vojaki za Putina (še) niso prehuda ovira, kar je še ena razlika z ameriškim načinom vojskovanja. Splošno »uničtoženje« je sredstvo za doseganje cilja. Ko je napadalec v težavah, se nasilje še stopnjuje. Ni treba se zdaj preveč ukvarjati z letom 1941: leto 2022 je že dovolj strašno.