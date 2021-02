UKREPI NA MEJI: Neusklajene »prepustnice«

Če smo po prvem valu epidemije upali, da se zmeda na evropskih mejah ne bo ponovila, smo se pošteno ušteli. Tako kot lani spomladi, med letošnjo zimo članice Evropske unije bolj ali manj same določajo pogoje za vstop v državo in tako znova izpostavljajo medsebojno pomanjkanje koordinacije pri ukrepih. Spet je na površju tudi šibkost Bruslja, ki se oglaša s smernicami in priporočili, katerih učinek je neobvezujoč in posledično skorajda ničen.

Državne vlade morajo tako, tudi zaradi šibkosti Evropske komisije, odločati same, odgovornost za odločitve, naj se bodo nato izkazale kot učinkovite ali ne, je izključno njihova. Ljudje, ki živimo ob meji, pa najbrž pogrešamo prav pomanjkanje koordinacije. Dovolj, da pomislimo na dogodke, ki smo jim priča od lanske jeseni.

Negativen test ali karanteno za vstop v državo je najprej zahtevala Slovenija. Podoben ukrep je šele nekaj tednov kasneje uvedla Italija, ki je med božičnimi počitnicami dodatno zaostrila režim in dovolila vstop le ob prestajanju obvezne 14-dnevne karantene. Ukrepi so bili tako na italijansko-slovenski meji od decembra dalje večinoma usklajeni, tudi izjeme za prehajanje meje so bile skoraj enake. Tudi zaradi tega je prejšnji teden ukrep slovenske vlade, da od čezmejnih delavcev zahteva tedensko testiranje, sprožil takšen kaos, da je »zdržal« le en dan, preden so ga ukinili. Zanimivo, enakega ukrepa ne namerava ukiniti Avstrija, ki prav tako meji z Italijo in s Slovenijo, zgleda pa, da se je bolje organizirala glede brezplačnih hitrih testov.

Za dodatno poglavje v »priročniku za čez mejo« je v četrtek spet poskrbela slovenska vlada. Slovenija sicer ni prva evropska država, ki je dodala izjemo, da lahko v državo brez negativnega testa ali karantene vstopijo ljudje, ki so bili cepljeni proti covidu-19. Ta zamisel si v EU vse bolj utira svojo pot, saj se že mesec dni debatira o morebitni uvedbi cepilnih potnih listov. Nastanek tovrstnih potrdil je kot prva predlagala Grčija, take certifikate pa so že začeli izdajati na Islandiji, kmalu naj bi potrdilo o imunosti imeli tudi na Madžarskem, Danskem in Švedskem. Ta potrdila so sicer zaenkrat neučinkovita, če jih npr. ne priznavajo sosednje države. Cepljena oseba sme namreč iz Gorice v Novo Gorico, ko pa se vrne v Italijo, mora vsekakor predložiti bris, ker Rim (še) ni uvedel tovrstne izjeme. Cepilni potni list ima namreč smisel, če ga sprejmejo vse države v EU, kar bi se lahko zgodilo, a ne v kratkem času. Še pred nekaj dnevi je podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič poudaril, da se nikakor ne sme dovoliti, da bi omejili pravice in svoboščine tistih, ki se ne morejo ali nočejo cepiti in izpostavil diskriminacijo, ki jo ustvarjajo cepilni potni listi. Resnici na ljubo, trenutno kaže, da bo potrdilo o cepljenju edina alternativa brisu, da bomo lahko potovali.

Nekoliko bolj zagonetna pa je druga izjema, ki jo od danes uvaja slovenska vlada. V Slovenijo smejo tisti, ki so preboleli covid-19 v šestih mesecih pred vstopom v državo. Ta ukrep je inovativen, zaradi tega tudi vprašljiv. Kot potrdilo za vstop je dovolj predložiti pozitiven antigenski test, a vemo, da so v Sloveniji imeli več težav z lažno pozitivnimi hitrimi testi. Naokoli so torej (sicer redki) ljudje, ki imajo zdaj »prepustnico« za vstop v državo, ne da bi se kdaj okužili. Drugi dvom pa nastane ob še nerešenem vprašanju, ali lahko nekdo, ki je prebolel covid-19, spet zboli za isto boleznijo. Študije kažejo, da je oseba, ki je že imela covid-19, vsaj nekaj mesecev imuna. Z novimi sevi pa naj bi se možnost, da nekdo spet zboli za covidom-19, povečala, kar bi lahko vnovično postavilo pod vprašaj vladni ukrep.