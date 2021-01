VINARSKI USPEHI: Nekoč so bile razstave vin ...

Nekoč so bile razstave vin. Na njih so domači vinogradniki dali na pokušino svoje vinske pridelke. Tovrstne razstave so bile večinoma občinsko omejene. Vsaka občina, vsaj na Tržaškem, je imela svojo. Dolinska ob Majenci, zgoniška okoli junijskega dneva republike, devinsko-nabrežinska ob velikošmarnem prazniku patrona sv. Roka, repentabrska poleti, tržaška nekaj let v Križu, a se je kmalu iztočila. Ob teh je potekala še pokrajinska razstava vin, ki je vztrajala, dokler je bilo na Pokrajini nekaj zanimanja za vinogradništvo in kmetijstvo nasploh (beri: kmetijski dnevi ...), in se izpela še preden je Pokrajina institucionalno odmrla.

V sedemdesetih, osemdesetih, tudi devetdesetih letih preteklega stoletja so te razstave s svojimi priznanji delile prestiž med kraškimi in breškimi vinogradniki in obenem slednje silile v izboljšanje svojih pridelkov. »Najboljši teran toči Žigon ...« je nekajkrat zapisal dnevnik. Za vinogradnike so bila priznanja čislana.

Stanko Milič - Krnjelov je tri od štirih sten ob točilni mizi svoje zgoniške kmetije prekril z uokvirjenimi diplomami, nagradami in priznanji, ki jih je bil s svojimi belimi in črnimi vini prigaral na večdesetletnih razstavah vin. Pogled nanje predstavlja vpogled v zajeten del kraške vinske zgodovine.

Da, zgodovine ... Kajti zadnjih nekaj let, če že ne desetletje, razstave vin niso več to, kar so nekoč bile. Omejujoče zakonske norme in drugi sanitarni ukrepi so jih v marsičem omejili, kot so omejili njihove spremljevalke, šagre, ki so tudi izgubile svojo nekdanjo privlačnost. Koronavirus jim je lani zadal dodaten hud udarec.

Ob odmiranju razstav vin in priznanj, ki so jih slednje delile domačim vinogradnikom, je zadnji dobri dve desetletji zaznati drug pojav, nekakšno njihovo geografsko širšo nadgradnjo: vinogradniki s Krasa, Brega in goriških Brd so začeli za svoja vina prejemati nagrade in priznanja deželnega, državnega, mednarodnega in celo svetovnega dometa. Od kod je pognala ta uspešna sadika, je težko reči. Kdo je bil prvi, bi lahko zapisala le temeljita raziskava. Nekateri stavijo na prvenstvo pionirja Edija Kanteta, nekateri drugi na Danila Lupinca in njegovo vlogo pri obvarovanju in negovanju vitovske. Na Goriškem je mednarodni razcvet sovpadal z brstenjem rebule, ki so ji briški vinogradniki vdahnili mednarodni okus.

Kakorkoli že, nagrade in priznanja so začela vse bolj pogosto kapljati v vinske kleti na Krasu, v Bregu in v Brdih. Ena je spodbudila drugo in tako naprej. Vse je družil skupni imenovalec – kvaliteta. Pod tem imenovalcem so se od že omenjenih podpisali številni drugi: Skerk, Zidarich, brata Vodopivec, Grgič, Kocjančič, Skerli in verjetno še kdo na Tržaškem, pa Gravner, Damijan (Podversic, seveda), Radikon, Primosic in gotovo še kdo na Goriškem. Nagradam in priznanjem gre prišteti še nezanemarljivo vse večjo prisotnost teh in še drugih vinskih kleti s tržaškega in goriškega območja v raznih državnih in mednarodnih vinskih vodnikih, kar predstavlja dodatno velikansko promocijo ne le samih vinskih podjetij, temveč celotnega tukajšnjega vinorodnega ozemlja.

Od prvih vinskih razstav je bilo iztočenih na hektolitre vina. Ob njihovem času je kapljica tekla v domača grla, sedaj jo srebajo širom po svetu. Eh, naši vinogradniki so v svojih vinogradih in kleteh prehodili res dolgo dolgo pot.