VOLITVE: Povečana razlika

Medtem ko so iz petih večjih italijanskih mest, kjer so potekale občinske volitve, prihajale v glavnem dobre novice za levo sredino, je bilo v Trstu že zgodaj popoldne jasno, da bo desna sredina tu ohranila trden položaj, da svoje utrdbe ne bo zlahka oddala.

Razlika med glavnima tekmecema Robertom Dipiazzo in Francescom Russom je med počasnim objavljanjem delnih izidov sicer nihala, a je zvečer narasla do take mere, da bo kandidat leve sredine v drugem krogu pred izjemno težkim izzivom. Čeprav so bili prvi komentarji iz leve sredine optimistični, češ da aktualni župan le ni zmagal v prvem krogu, ni mogoče zanikati, da ima Russo zdaj pred sabo visoko goro, ki jo mora preplezati z zelo raznoliko skupino soplezalcev (beri: novih zaveznikov); medtem ko Dipiazza že vidi vrh. V politiki sicer nič ni nemogoče, Dipiazza pa lahko računa na večjo prednost od tiste, ki jo je imel leta 2016 pred Robertom Cosolinijem (11 točk). »Zdaj bo lažje izbrati med dvema vizijama, ki sta si različna kot dan in noč,« je komentiral Russo in apeliral na občane, naj ga podprejo, če si želijo novosti in prestopa Trsta »v višjo ligo«. Sam je v odstotnih točkah sicer izboljšal takratni Cosolinijev rezultat v prvem krogu, še več pa je pridobil Dipiazza – oba ob bistveno nižji volilni udeležbi.

Ravno slednji podatek je nedvomno tisti, ki bode v oči: na volišča je šla manj kot polovica volilnih upravičencev, kar je mnogo manj kot prejšnjič in tudi pod državnim povprečjem. Prav vsi politiki se bodo morali zdaj vprašati, zakaj je tako, ker je to jasen znak, da so se ljudje od politike oddaljili.

Veliki novosti predstavljata tretji in četrti na lestvici. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je prepričal približno desetino volivcev in prinaša v mestni svet nov veter, zgleduje se po gibanjih za socialno in okoljsko pravičnost, ki so že želi uspehe v Barceloni in Zagrebu. Ugo Rossi (3V) pa predstavlja pojav današnjega časa, izvoljen na valu protestov proti cepljenju in covidnemu potrdilu. Podprlo ga je nemalo ljudi in je prehitel celo Gibanje 5 zvezd, ki je v petletnem časovnem razmiku doživelo dramatičen prosti pad s (tedaj skromnih) sedemnajstih na tri odstotke. Ostali kandidati so pobrali le drobtinice.

V Miljah je leva sredina doživela pravi polom, ligaš Paolo Polidori je pregazil podžupana Francesca Bussanija. O vzrokih bo morala miljska leva sredina veliko razpravljati, gotovo ni bil spodbuden sam začetek kampanje z odslovitvijo sedanje županje Laure Marzi.

Pa še to: sinoči ob 22.15 je bila razlika med Dipiazzo in Russom skoraj enaka tisti med Polidorijem in Bussanijem: 47 proti 31. Takšno je očitno trenutno razmerje moči.