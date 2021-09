VOLITVE V TRSTU: Razpenjajo volilna jadra

Pred meseci so se županski kandidati in občanske liste v Trstu množili kot gobe po dežju, zdaj pa vemo, da je po njihovi številčnosti slika v resnici čisto podobna tisti izpred petih let. Leta 2016 je bil na seznamu celo županski kandidat več (enajst proti letošnjim desetim), kandidatnih list pa je zdaj 21 proti tedanjim 20.

Če so si številke podobne, pa je politična slika v primerjavi z letom 2016 drugačna. Glavni favorit, tega ni mogoče zanikati, je aktualni župan Roberto Dipiazza, ki je takrat igral vlogo izzivalca oz. velikega povratnika. Desnosredinski župan, ki se bliža sedemdesetemu letu starosti, lovi svoj četrti mandat, pred letom 2001 pa je županoval še v Miljah. Gre za prekaljenega politika, ki so mu volilne preizkušnje pisane na kožo, saj v bistvu še ni bil poražen. Konkretno pa ponuja občanom to, kar že poznajo. Običajno politiko in v glavnem stare, že znane obraze na listah desne sredine. Kdor išče novosti, osvežitev in dinamičnost, mora očitno iskati drugod.

Dipiazzev glavni izzivalec, tudi to ni skrivnost, je kandidat leve sredine Francesco Russo, ki se s poudarjanjem novih obrazov in z geslom Punto a capo (»pika in v novo vrsto«) predstavlja ravno kot sveža alternativa konservativni desnosredinski občinski upravi.

Sam pravi, da bo njegov glavni izziv preboj v drugi krog, nakar se lahko zgodi vse.

Gibanje 5 zvezd zastopa ena izmed treh letošnjih ženskih kandidatk, predsednica rajonskega sveta pri Sv. Ivanu Alessandra Richetti, kateri ne koristijo težave gibanja na državni ravni. Franco Bandelli je v bistvu edini disident v desni sredini, saj že leto dni kritizira Dipiazzo, na levici pa najdemo Tiziano Cimolino z rdeče-zeleno navezo in Riccarda Laterzo z mladim gibanjem Zdaj Trst. Tu so še drugi kandidati, ki ciljajo na volilni podvig, pa še cela armada kandidatov za občinski svet in rajonske svete, med njimi veliko Slovencev na različnih listah; najmanj jih je (še vedno) v desni sredini.

Tokratne volitve, izjemoma jesenske, bodo v obdobju Barcolane gotovo nenavadne. Videli bomo, komu bo veter zapihal v jadra.