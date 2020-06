ZDA: Bolj temna kot svetla plat

Združene države Amerike so v teh dneh pokazale tako svojo temno kot svetlo plat. S podvigom podjetja SpaceX v navezi z Naso so se ZDA spet povzpele na lestvici tehnoloških in gospodarskih velikanov, potem ko jih je v ozadje v zadnjem obdobju nekoliko potisnila Kitajska. Uspeh kapsule Dragon pa so zasenčili protesti, ki jih je sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda.

Nasilno ravnanje policistov v Minneapolisu je na površje potegnilo globoko vsedržavno gospodarsko in socialno krizo, ki jo je pred tem že izpostavila pandemija novega koronavirusa. Če so spodbudni ekonomski kazatelji vse do covida-19 skrivali marsikatere težave svetovnega velikana, so te kar naenkrat prišle na dan. Rasizem, diskriminacija, revščina so le »makroproblemi« ZDA, vsebujejo pa serijo »mikroproblemov«, kot so brezposelnost, odsotnost ustreznega javnega zdravstvenega sistema, previsoki stroški za izobraževanje, pomanjkanje primernih mehanizmov socialnega varstva, pa tudi debelost prebivalstva postaja problematična, tako da bi lahko težave še na dolgo naštevali. Zgovoren je podatek, da je od začetka epidemije za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo že več kot 40 milijonov Američanov, tako da so se ti ljudje kar naenkrat tudi znašli brez zdravstvenega zavarovanja.

S tovrstnimi težavami so se ZDA sicer spopadale že v preteklosti, obstaja pa bistvena razlika v primerjavi z letom 2020. V obdobjih največjih težav so doslej v ZDA v predsedniku lahko našli bolj ali manj karizmatičnega liderja, ki je miril strasti, pozival k enotnosti, k povezovanju ljudi. Danes pa imajo Američani predsednika, ki je politično propagando zgradil na deljenju, ločitvi, vseskozi, tudi med krizo, pa išče sovražnike, naj bodo Kitajska, WHO, Twitter ali nazadnje gibanje Antifa. Kaj šele, da bi po smrti Georgea Floyda vsaj enkrat pozval k strpnosti. Nasprotno, z grožnjami spodbuja nove spore. Skratka, še naprej prispeva levji delež k temu, da so ZDA v tem trenutku v težavah, predvsem pa osamljene kot najbrž še nikoli prej. Za nameček pa plujejo brez pravega krmarja.