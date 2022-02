ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE TREH DEŽEL: Pomemben je odziv Rima

Potem ko je koroški deželni glavar Peter Kaiser pred tednom dni omenil idejo o novi skupni kandidaturi avstrijske Koroške, Slovenije in Furlanije - Julijske krajine za zimske olimpijske igre 2034, sta se v podporo ideji že oglasila slovenski in avstrijski olimpijski komite, s tem da so Avstrijci že najavili, da se bodo o tem podrobneje pogovorili šele po koncu pekinških iger. Razumljivo in pravilno, v Pekingu pa so si vselej vzeli čas in o tem spregovorili. Nobene javne izjave pa ni podala italijanska stran. Na našo pobudo smo poklicali predsednika deželnega odbora olimpijskega komiteja Giorgia Brandolina, ki je nad skupno kandidaturo treh dežel navdušen, a žal nima odločevalne moči. V tej igri je pomemben odziv Rima, saj kandidaturo lahko vloži le državni olimpijski komite. Vprašanje je, ali bo italijansko stran ideja res zamikala. Zagotovo so vodilni možje zdaj uprti le v Peking, nato bo na vrsti Milano Cortina 2026: bo torej v tem času dovolj manevrskega prostora še za igre leta 2034? Resnici na ljubo bi bila prisotnost Furlanije Julijske krajine v luči sodelovanja in romantične ideje o igrah treh dežel poglavitna, a je »naša« infrastruktura (zelo) šibka. Organizatorji navajajo med deželnimi prizorišči edinole Trbiž, ki bi s svojo progo lahko alpskim smučarkam res nudil kakovostni poligon, a imajo na Koroškem in nenazadnje v sosednji Kranjski Gori dovolj prog, ki so že del svetovnega pokala. Ostalih infrastruktur pa v naši deželi v bistvu ni, vsaj kar se tiče prizorišč bi Avstrija in Slovenija zmogli v olimpijski boj čisto sami.