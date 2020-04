Lucio Dalla maha v pozdrav fotografu Fabiu Lovinu. Igralca ragbija se poljubljata na usta pred objektivom Francesca Anselmija. Nepozabna Amy Winehouse med pevskim nastopom (Mattia Zoppellaro), neutrudna Mati Terezija (Max Vadukul), noge pogumnega vrvohodca (Paolo Ventura), črno-bela pravljična podoba plaže v Camogliju (Giorgio Galimberti), mlad poljub v berlinski podzemni železnici (Guido Gazzilli).

To so nekatere izmed fotografij, ki sodelujejo v dobrodelni akciji 100 fotografov za Bergamo in so do nedelje, 5. aprila, naprodaj na spletni strani www.perimetro.eu na tej povezavi. Za vsako fotografijo je treba odšteti 100 evrov, od katerih bodo pobudniki (ob magazinu Perimetro še neprofitna organizacija LiveInSlums) odšteli tiskarske in poštne stroške (okvirno 11,50 €) in fotografijo na Canson Baryta Prestige papirju ter velikosti 20x30 centimetrov, komaj bodo izredne razmere mimo, poslali kupcu. Preostali denar bodo namenili okrepitvi oddelka za intenzivno nego v bolnišnici Papa Giovanni XXIII v Bergamu. To mesto je kot znano najbolj pod udarom epidemije koronavirusa, ki je tu v nekaj tednih zahtevala preko 2000 mrtvih (po najnovejši preiskavi krajevnega dnevnika L’Eco di Bergamo pa vsaj dvakrat toliko).

Uveljavljeni in manj uveljavljeni fotografi so svoja dela odstopili zastonj, med posnetki so umetniške, dokumentarne in modne fotografije, portreti, tako črno-beli kot barvni.