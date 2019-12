110-letnico proslavili z dušo in elanom (video)

»Je učenje za posluh/ nudi Glasbena pouk/ in nastope, abonmaje/ ter koncerte, pevske vaje./ Skupaj vztrajamo do uspeha/ nihče naj ne prej odneha./ Tudi publika je z nami/ vneto ploska tam v dvorani./ Naj nas himna tesno zbliža /tam od Milj gor do Trbiža./ Trst, Čedad in Soča, Kras/ vmes ležijo za okras.«

Tako med drugim poje himna Glasbene matice Furlanije - Julijske krajine, za katero je besedilo napisal Aldo Rupel, glasbo pa Patrick Quaggiato. Zapeli so jo vneto, veselo, ponosno združeni učenci, profesorji, zbori in sodelavci šol ob koncu nedeljske prireditve ob 110-letnici Glasbene matice na velikem odru tržaškega Kulturnega doma. Ob slovesni priložnosti so prvič zazvenele note ob spremljavi simfoničnega orkestra, ki ga je vodil Igor Zobin. Zvenelo je iskreno, prepričano, ker je glasbena šola živ organizem, kjer se mladi učijo iskanja lepote. Za tem je dolga tradicija, veliko znanih imen prizadevnih profesorjev, uveljavljenih koncertantov, skladateljev, kulturnih delavcev, so večni boji za javno priznavanje visoke kakovosti šole, ki deluje na profesionalnem nivoju ...

Bogat spored so sooblikovali še vokalna skupina Vikra, zbor Jacobus Gallus, pianistka Katja Milič, recitatorja Loris Tavčar in Anja De Luisa. Predsednica GM Milena Padovan je v svojem govoru prehodila glavne etape v zgodovini ustanove, v kateri je diplomiralo preko 100 glasbenikov, in nakazala nove cilje. Ravnatelj Bogdan Kralj je šolo med drugim označil kot »častno gospo z zgodovino, dušo in elanom«.