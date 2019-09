20 let plošče Verdena

V tem tednu praznuje italijanska zasedba Verdena okroglo obletnico, njen istoimenski prvenec je namreč izšel pred natanko dvajsetimi leti. Člani italijanske Nirvane, kot jih je takrat poimenovala glasbena kritika, so bili ob izidu plošče komaj polnoletni, danes pa veljajo za eno izmed boljših italijanskih rok skupin.

Bend Verdena je nastal leta 1995 v manjši vasi blizu Bergama. Ustanovila sta ga brata Alberto in Luca Ferrari. Obdobje so na svetovni sceni zaznamovali grunge ritmi skupin, kot so Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains in seveda Nirvana. S smrtjo Kurta Cobaina se je sloves benda iz Aberdeena še dodatno povečal, ob tem pa močno vplival tudi na Verdeno. Tudi pank rok glasba je bila zelo popularna v tistem obdobju, v pank skupini Porno Nuns pa je igrala mlada basistka Roberta Sammarelli. Roberto sta brata Ferrari povabila na jam session v glasbeni studio (domači kokošnjak) in bend je bil tako nared. Trio je začel s koncertiranjem v Bergamu in sosednjih mestih, po enem letu pa je kot strela z jasnega padla ponudba italijanske založbe Black Out, ki je delovala pod okriljem velikanke Universal Music. Mlada skupina je seveda podpisala pogodbo, septembra 1999 pa je zagledal luč prvenec Verdena. Plošča je močno zaznamovala mojo generacijo, ki danes niha nekje med tridesetim in štiridesetim letom. In to tako zaradi glasbe kot zaradi besedil. Nihče pa ni mogel predvideti neverjetnega potenciala tria iz Bergama, ki je z naslednjimi albumi počasi opustil »najstniške« pank rok in grunge ritme ter se osredotočil na rok in predvsem psihedelijo.

A vrnimo se k prvencu, ki so ga Verdena posneli s pomočjo italijanskega Iggyja Popa, to je Giorgia Canalija (že član skupin CCCP in CSI) – 12 komadov za malo manj kot 50 minut glasbe. Po začetni, jezni Ovunque je na vrsti single Valvonauta, povsem v Smells Like Teen Spirit stilu! Pixel je komad, ki spominja na Američane Smashing Pumpkins, Vera melodična balada, Caramelpop pa psihedelična, instrumentalna mantra. V drugem, izrednem singlu Viba je pank rok v ospredju, s petminutnim komadom Ultranoia pa je spet med nami Cobainov duh. Pred zaključno, dolgo Eyeliner, je čas še za drugo balado albuma Bambina in nero.

Kdor pred dvajsetimi leti ni kupil plošče, lahko to stori danes, ko izide nova, jubilejna verzija z dodatnimi bonus komadi.

