Duo 2Cellos, ki ga sestavljata svetovno znana glasbenika Luka Šulić in Stjepan Hauser, je nastopil v najbolj znanem TV showu v ZDA The Kelly Clarkson Show. Video, ki so ga snemali v kamnolomu pri Nabrežini, so predvajali po ameriškem kanalu NBC. Odigrala pa sta znano pesem skupine Bon Jovi Livin’ on a Prayer.