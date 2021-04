2Cellos znova skupaj

Svetovno znana glasbenika Luka Šulić in Stjepan Hauser, sta se po dveletni pavzi ponovno povezala in na 10. obletnico nastanka dua 2Cellos izdala nov komad. Gre za priredbo vsem dobro poznane skladbe Living on a prayer legendarne ameriške rock skupine Bon Jovi. Ob tej priložnosti sta posnela tudi videospot, ki je že prvi dan nabral več kot 100 tisoč ogledov na YouTubu. »Skladba ima mistični uvod, ki na čelu zveni res dobro,« sta o komadu povedala Sulić in Hauser. »Preostali del je bil bolj zahteven za to, da sva ga poustvarila na zanimiv način, a komad bo vsekakor na koncertih v živo deloval odlično, sploh njegov zadnji del. Veva, da bodo vsi prepeli zraven.«

Luka Šulić in Stjepan Hauser, bolje poznana kot 2Cellos, sta nase prvič opozorila leta 2011 s priredbo Jacksonovega komada Smooth Criminal, ki je v trenutku postal svetovna senzacija. Ime sta si nato ustvarila s svojim prepoznavnim in energičnim nastopom, danes pa jima sledi na milijone ljudi. Samo na YouTubu imata 5,5 milijona sledilcev in vsega skupaj že 1,3 milijarde ogledov. 2Cellos sta vsekakor čelo povzpela v višave, predvsem po prepoznavnem slogu igranja, ki ruši meje glasbenih žanrov – od klasike in filmske glasbe, do popa in rocka. Razprodala sta vse največje dvorane sveta, nastopala pa poleg največjih glasbenih imen, kot so Steven Tyler, Andrea Bocelli, Red Hod Chili Peppers, Queens of the Stone Age in George Michael. Lastnoročno ju je za svoj koncert izbral tudi Sir Elton John.