35 let kasneje luksuzni Laibach Revisited

Pred petintridesetimi leti, točneje 27. aprila 1985, je na dan Osvobodilne fronte (danes dan upora proti okupatorju) izšel prvenec nove slovenske skupine Laibach. Bend, ki velja za najslavnejšo slovensko zasedbo vseh časov, nam letos ponuja novo izdajo prvega albuma, poimenovano Laibach Revisited in objavljeno kot paket z dvema dvojnima in enojnim vinilom ali komplet treh CD plošč (v obeh primerih tudi z dostopom do digitalne verzije).

Laibach ni le glasbena skupina, temveč pravo umetniško gibanje, ki se izraža tudi z drugimi umetniškimi sredstvi, kot so grafika, film, slikarstvo, gledališče in še bi lahko naštevali. Člani benda spadajo med ustanovitelje slovenskega umetniškega gibanja Neue Slowenische Kunst. Gibanje je leta 1992 ustanovilo svojo državo, ki nima ozemlja, a je organizirana z veleposlaništvom in konzulatom, izdaja svoje potne liste in šteje danes okrog 15.000 državljanov. V štirideset let dolgi glasbeni karieri je bend iz Trbovelj izdal okrog dvajset studijskih plošč, glasbenih kompilacij in kulis ter albumov priredb.

Glasbene priredbe igrajo na primer glavno vlogo v ploščku The Sound Of Music iz leta 2018 – na njem so v glavnem skladbe iz filma Moje pesmi, moje sanje. Skupina si je album zamislila pred slovitim koncertom v Pjongjangu, ob praznovanju sedemdesetletnice osvoboditve Severne Koreje izpod japonske okupacije.

Ob jubilejni petintridesetletnici prvenca pa nam Milan Fras in ostali ponujajo bogato razširjeno izdajo, v kateri so združeni albumi Laibach Revisited in Underground. Na prvem, ki je leta 1985 izšel v cenzurirani obliki, le z osmimi komadi, je tokrat petnajst pesmi. Na drugi plošči Revisited lahko prisluhnemo glasbenim predelavam bendovih pesmi iz prve polovice osemdesetih let. Na tretjem albumu Underground pa je na voljo del koncerta, ki ga je bend imel leta 2012 v velenjskem rudniku. Nova izdaja Laibach Revisited je očitno namenjena bolj zvestim in »prepričanim« oboževalcem benda. V ospredju pa ni samo glasba. V paketu je namreč tudi knjiga Terror Of History z več kot 150 linorezi članov Laibacha, besedilo nekdanjega predsednika Slovenije Milana Kučana, esej Marcela Štefančiča in knjižica s predgovorom legende slovenske glasbe Igorja Vidmarja.

Skratka bogata in vsestransko umetniška izdaja benda, ki mu v Sloveniji in daleč naokrog ni enakega ...

Laibach Revisited

Laibach

Industrial, darkwave

Laibach / Mute Records, 2020

Ocena: ★★★ 1/2