85 let Borisa Podrecce z ravno tolikimi deli

V Centru Rog v Ljubljani so včeraj odprli pregledno razstavo o enem najvidnejših arhitektov našega časa Borisu Podrecci. Pripravili so jo pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljana ob njegovem 85. življenjskem jubileju. Prav toliko njegovih del so uvrstili tudi na postavitev, ki bo pod naslovom Delto reke spremeniti v morje na ogled do 15. marca.

Podrecca se je rodil v Beogradu, oče je bil tržaški Slovenec, mati pa Hercegovka. Otroštvo je preživel v Ljubljani, mladost v Trstu, kjer je obiskoval višjo srednjo šolo. Kot arhitekt se je nato izobrazil in uveljavil na Dunaju, kjer še danes živi in dela.

Projekte, ki so na ogled, je Podrecca ustvaril med letoma 1980 in 2024. Razstava ga predstavlja kot arhitekta širšega slovesa. Njegova dela so med drugim zaznamovala tudi avstrijsko in italijansko okolje (v Trstu je npr. uredil Trg Vittorio Veneto). Med njegovimi slovenskimi projekti so denimo prenova Tartinijevega trga v Piranu, galerija Dessa, vinska klet Brič blizu Kopra, Medicinska fakulteta v Mariboru, ljubljanska Vila Urbana in Žitni most. Posegel pa je še na druga področja, kot je oblikovanje stolov, taburejev in kozarcev. Tudi tu je bil uspešen, saj so eno od njegovih čaš na sejmu v Münchnu prodali v skoraj 20.000 primerkih.