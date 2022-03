Alana in Gary med kulisami kalifornijskih sanj

Največje režiserje, pravijo, spoznamo predvsem po njihovih najmanjših filmih. To prav gotovo velja za Paula Thomasa Andersona, morda najpomembnejšega režiserja njegove generacije in enega izmed najvidnejših predstavnikov novega ameriškega filma.

S filmom Licorice Pizza se je 51-letni avtor lotil biografske zgodbe, ki nosi naslov po trgovini plošč, nadvse priljubljeni prodajalni, ki je obratovala od začetka sedemdesetih let do polovice osemdesetih. Junaka zgodbe sta Alana Kane (Alana Haim) in Gary Valentine (Cooper Hoffman), ki se pred fotografiranjem na Garyjevi srednji šoli še nikoli nista srečala. Alana ni več dijakinja, ampak mlada ženska, ki išče svojo identiteto in prihodnost. Petnajstletni Gary pa je že igralec, kar Alani tudi hitro pove, saj bi nanjo rad naredil vtis. Fantova neobičajna samozavest Alano zabava in med njima se kmalu splete prisrčen, čeprav nekoliko neroden odnos. Med Alano in Garyjem je namreč deset let razlike – ona jih ima že petindvajset, Gary pa samo petnajst. Alana tako navidez podaljšuje svoje najstniško obdobje, pa čeprav je njuno razmerje predvsem druženje dveh osamljenih oseb.

Njuno življenje, ki se odvija v romantični komediji, za katero se v ozadju vrtijo sedemdeseta leta in kalifornijske sanje, je režiser uprizoril v izrednem filmu, prežetem z magijo in glasbo, med izjemnimi igralci pa je tudi Cooper Hoffman, sin starega Andersonovega prijatelja, pokojnega Philipa Seymourja Hoffmana.

Licorice Pizza

ZDA, 2021

Režija: Paul Thomas Anderson

Igrajo: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn in Bradley Cooper

Ocena: ★★★