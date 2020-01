Album kot celota

Naj vas ne skrbi, novo leto ne bo v celoti metal obarvano, pa čeprav smo vanj vstopili s prvo heavy metal ploščo vseh časov angleškega benda Black Sabbath, nadaljujemo pa z novim glasbenim izdelkom ameriških metalcev Slipknot. Fantje so avgusta lani po petih letih izdali nov plošček We Are Not Your Kind.

Slipknot je ena izmed najbolj popularnih heavy metal skupin, kar jih je naokoli. Zasedbo so v drugi polovici 90. let ustanovili tolkalist Shawn Crahan, bobnar Joey Jordison in basist Paul Gray. V tistem obdobju je v Združenih državah Amerike nastala nova glasbena zvrst, tako imenovani nu metal. Gre za mešanico heavy in trash metal ritmov, industrial metala, ponekod rap, funk in tudi grunge glasbe; zanimivo, da imajo v številnih zasedbah tudi dj-ji aktivno vlogo pri soustvarjanju glasbe. Med vidnejšimi predstavniki tega glasbenega žanra so proti koncu 90. let bili bendi Korn, Deftones, Limp Bizkit in delno tudi Linkin Park. Ob teh je leta 1999 prodrla na novonastalo sceno zasedba Slipknot s svojim istoimenskim albumom.

Prvenec je izšel s pomočjo nizozemske založbe Roadrunner Records in v hipu doživel izreden uspeh. Sound benda je bil bolj agresiven od tistega prej omenjenih skupin, nastopi v živo pa prave »horror atrakcije«.

Slipknot nastopajo z najmanj osemčlansko postavo, običajno nosijo zaporniško uniformo, na obrazu pa vsak drugačno grozljivo masko. Napoved šestega studijskega albuma We Are Not Your Kind so maja lani pospremili s popolnoma novimi maskami, ki jih je ustvaril legendarni ustvarjalec posebnih efektov Tom Savini, znan predvsem po delu v grozljivkah Petek 13., Zora živih mrtvecev in Od mraka do zore. Novo ploščo sestavlja štirinajst komadov, traja pa malo več kot eno uro. Dober del oboževalcev benda in glasbenih kritikov so jo označili za najboljši heavy metal izdelek leta. V to je prepričan tudi bendov kitarist Jim Root, ki je v nekem intervjuju dejal: »Proces ustvarjanja novega albuma ni bil še nikoli tako dolg. Eden izmed mojih navdihov so bili tisti umetniki, ki album posnamejo kot celoto in ne samo skupek posameznih skladb. Medtem ko se industrija giblje bolj v smeri singlov, smo Slipknot želeli ustvariti pravi album.«

We Are Not Your Kind

Slipknot

Alternativni metal, nu metal

Roadrunner Records, 2019

Ocena: ★★★