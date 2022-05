Alcarràs je zgodba o uporu

Ko se festival v Cannesu naglo bliža koncu, prihaja v italijanske kinodvorane film, ki je februarja letos v Berlinu osvojil zlatega medveda. Avtorica, šestintridesetletna španska režiserka Carla Simon, je zgodbo osredotočila na življenje družine pridelovalcev breskev v majhni katalonski vasi, ki se bori za svojo prihodnost. Pravzaprav je celovečerec v marsičem avtobiografski, tako da je Simonova nagrado posvetila svoji družini in vsem malim pridelovalcem ter pri tem povedala, da brez kmečkih korenin, bi ne uspela posneti take zgodbe ...

Družino Solé spoznamo pri vsakdanjem delu v sadovnjaku, ki ga že desetletja obdeluje z velikim prizadevanjem. Teren v resnici ni njihova last. Lastniki so namreč bogati Pinyolovi, ki so Solejevim zaupali veliko površino v zahvalo, da so med državljansko vojno rešili smrti njihovega pradeda.

Po več desetletjih pa se nove generacije ne spominjajo starih obljub in Pinyolovi odločijo, da bodo drevje nadomestili s sončnimi celicami, kar predstavlja seveda za Solejeve začetek konca.

Film Carle Simon je tako zgodba o uporu. Pa čeprav gre pri tem za zelo osebno pripoved, avtorica nikoli ne kloni čustvom in melanholiji. Kje pa; pogled preko katerega sledimo zgodbi je zelo zrel in celo odmaknjen. Tak, kakršnega imajo tisti, ki nočejo izgubljati dragocenega časa ampak se koncentrirano posvečajo reševanju problema.

V filmu je prisotnih samo par profesionalnih igralcev, saj so nastopajoči predvsem naturščniki, otroci, a tudi mladostniki in priletnejši prebivalci katalonskega Alcarrasa, ki so z veseljem sprejeli povabilo Carle Simon, da pripomorejo k uspehu njenega filma.

Alcarràs

Italija, Španija 2022

Režija: Carla Simon

Igrajo: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin in Xenia Roset