Aleksander Gadžijev slavil na klavirskem tekmovanju v Sydneyju

»Občutki so neverjetni. Težko verjamem, da sem zmagal na mednarodnem klavirskem tekmovanju v Sydneyju«. S temi besedami se je goriški pianist Aleksander Gadžijev odzval na zmago na mednarodnem tekmovanju The Sydney International Online Piano Competition. Eno najpomembnejših tekmovanj v igranju klavirja v svetovnem merilu poteka v avstralskem mestu vsaka štiri leta. Letos je zaradi pandemičnih okoliščin prvič potekalo preko spleta.

Žirija je posnetke nastopov spremljala in ocenjevala v živo, 26-letni glasbenik je pometel s konkurenco kar 32 pianistov iz vsega sveta. Tekmovanje je potekalo v treh delih, pianist je program vsakič zaigral na drugem klavirju: Kawai, Fazioli in Steinway. Finalisti, bilo jih je osem, so morali žiriji predstaviti 80-minutni program. Za svoj zmagovalni nastop je Gadžijev predstavil dela Franza Lizsta, Frederica Chopina, Ludwiga Van Beethovena ter Sergeja Rahmaninova.