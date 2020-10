All Them Witches tudi tokrat niso razočarali

Ameriško mesto Nashville je znano predvsem po country glasbi. Danes pa se žal ne posvečamo tej imenitni glasbeni zvrsti, saj imamo pred sabo nov album psihedelične – rok skupine All Them Witches. Pa naj ne zamerijo »številni« ljubitelji poskočnih country ritmov. Vsaka plošča ameriškega tria All Them Withces nujno potrebuje glasbeno recenzijo. In tako bo tudi tokrat, s ploščkom Nothing As The Ideal, ki je izšel na začetku septembra.

Glasbeni projekt All Them Witches je nastal pred komaj osmimi leti. Fantje so leta 2012 posneli prvenec Our Mother Electricity in kot strela z jasnega vdrli na mednarodno underground glasbeno sceno. V samih osmih letih je bend izdal kar šest studijskih plošč, dva live albuma in še pet kratkih ploščkov – skratka izredno pestro glasbeno ustvarjanje.

Sound ameriške zasedbe sestavljajo psihedelični bluz, alternativni rok, močnejši stoner ritmi, a tudi izredne, intimne melodije in folk glasba. Končni rezultat je nadvse izvirna glasba, v kateri zaznamo glasbene vplive starejših skupin, kot so Black Sabbath, Pink Floyd, The Doors in Grateful Dead, nanje pa so vplivale tudi novejše: Madrugada, Tool in QOTSA.

All Them Witches so po albumu ATW (iz leta 2018) oktobra lani izdali komad 1x1. To je bila prva pesem, ki so jo izdali kot trio. Na začetku letošnjega leta pa so se Parks in ostali odpravili v znameniti londonski studio Abbey Road in posneli nov, 43 minut dolg album Nothing As The Ideal. Po umirjenem začetku se uvodna pesem Saturnine & Iron Jaw spremeni v poseben, psihedeličen komad, v katerem se ritem večkrat spremeni. Enemy Of My Enemy se najbolj približa stoner roku, spominja pa tudi na bend Alice In Chains. Everest je krajši, ubran kitarski intermezzo, takoj za njim pa je na vrsti ena izmed boljših skladb novega albuma. See You Next Fall ima najprej čuden intro s psihedeličnimi zvoki in glasovi, nato pa skoraj 10 minut ponavljajočih se kitarskih rifov in bobnov – neke vrste glasbena mantra, ki bo še bolj učinkovita v živo. Pesem 41 spada med trše pesmi albuma – bobni so stalno v ospredju, tako tudi v naslednji Lights Out, pred zadnjo, vesoljsko in umirjeno Rats In Ruin. All The Witches nikoli ne razočarajo!

Nothing As The Ideal

All Them Witches

Psihedelični folk – rok

New West Records, 2020