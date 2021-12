Apollo se vrača med poslušalce

Nebula, špica ameriškega heavy-psych gibanja, pripravlja novo ploščo. Fantje se v tem obdobju pogosto srečujejo v studiu in snemajo nov glasbeni material. Izid novega albuma bomo dočakali prihodnjo pomlad, pred tem pa bo izšel ponatis starejšega ploščka Apollo (2006).

Nebula je bend, ki je zaznamoval ameriško underground rok sceno proti koncu 90. let in na začetku novega tisočletja. Skupina je psihedelični rokenrol iz sedemdesetih spojila s stoner glasbo in tako ustvarila svojevrstni heavy psych rock. Zasedbo sta leta 1997 ustanovila pevec in kitarist Eddie Glass ter bobnar Ruben Romano. Oba sta do istega leta bila člana uveljavljene stoner rok skupine Fu Manchu, a sta se zaradi glasbene nekompatibilnosti s preostalim delom ekipe odločila, da ustvarita svoj bend. Kmalu se jima je pridružil še basist Mark Abshire. Leto kasneje je bend izdal svojo prvo kratko ploščo Let It Burn. Plošček je trio posnel v znamenitem kalifornijskem studiu Rancho de la Luna. Leta 1999 je prišla na vrsto plošča To The Center, pravi glasbeni biser, ki ne sme manjkati v diskoteki ljubiteljev heavy psych ritmov. Ravno tako kakovosten je tudi album Charged iz leta 2001, dve leti kasneje je izšel Atomic Ritual nato pa je med člani benda začelo škripati. Abshire je skupino zapustil, jasno pa je bilo, da se bosta tudi Romano in Glass razšla.

V ne ravno rožnatem vzdušju je torej bend leta 2005 začel s snemanjem novega ploščka Apollo in ravno trenje med dvema ustanoviteljema je veliko vplivalo na končni rezultat, ki je bolj jezen kot običajno. Verjetno ima pri tem zaslugo tudi glasbeni producent Daniel Ray, znan po svojem sodelovanju s pank legendami Ramones. Tako sta Fever Fray in Ghost Ride kratka in izrazito pank komada. V plošči prvič igra nov basist Tom Davies, ki je član benda še danes. Psihedelije tudi tokrat ne manjka, rok iz 70. ima tudi v albumu Apollo močan vpliv na glasbo Nebule. V nekaterih pesmih, kot je Future Days, seže Romano celo po sitarju, v marsikaterem komadu zaslišimo tudi hammond klaviature.

Apollo je konec koncev res dobra plošča, ni pa pripomogla, da bi se vzdušje v bendu izboljšalo. Romano je po izidu albuma zapustil bend, Glass pa je tri leta kasneje izdal še zadnjo Nebulovo ploščo in nato projekt zamrznil. Z novim elanom ga je pred štirimi leta ponovno spravil na noge in izdal zelo dober plošček Holy Shit, sedaj pa že nestrpno čakamo na novo glasbo.

Apollo

Nebula

Heavy psych, stoner rok

Heavy Psych Sounds Records, 2022