Argentinske družinske skrivnosti

Še jutri je v kinodvorani Ariston na ogled film enega najvidnejših predstavnikov sodobnega argentinskega filma Pabla Trapera. Oseminštiridesetletni avtor, ki je v zadnjih letih popeljal gledalce v odkrivanje argentinske sodobne in polpretekle zgodovine, je posebej opozoril nase z delom El clan (Klan), v katerem se je izvirno lotil argentinske družbe v času vojaške diktature in pred tremi leti na beneški Mostri prejel nagrado za najboljšo režijo. Tudi v zadnjem celovečercu Družinske skrivnosti Trapero postavlja v osrčje dogajanja argentinsko stvarnost in življenje v Buenos Airesu. Na podeželju velike metropole se po nekaj letih spet srečata sestri Eugenia in Mia, ki sta si še vedno na las podobni, pa čeprav ju je usoda ločila in prvo poslala v Pariz, drugo pa pustila domači domačiji, z mamo.

Ko njunega očeta doleti možganska kap, se Mia vrne iz Pariza in mati jo seveda pričaka z največjimi častmi. Sestrine vrnitve se veseli tudi mlajša Eugenia, pa čeprav postane kmalu ljubosumna na starejšo sestro in odnos, ki ga ima z mamo. Stvari se dodatno zakomplicirajo, ko Mia pove, da pričakuje otroka, in je Esmeralda že obupala nad dejstvom, da bo nekoč dobila vnuka.

Zelo ženska zgodba, ki skriva celo vrsto skrivnosti in neizrečenih resnic, se za stenami velike domačije še in še stopnjuje, do trenutka, ko seveda poči.

Traperov portret je na papirju zanimiva pripoved, ki pa jo režiser pokvari, ko do potankosti razlaga in obelodanja tudi trenutke, ki jih ne bi bilo potrebno posebej razgaljati.

Argentinski režiser je vsekakor eden osrednjih protagonistov pomembnega trenutka argentinskega filma, ki ga v teh dneh na beneški Mostri predstavlja tudi Lucrecia Martel, režiserka in predsednica osrednje žirije.

Segreti di una famiglia

Argentina, Francija 2018

Režija: Pablo Trapero

Igrajo: Berenice Bejo, Martina Guzman, Edgar Ramirez

Ocena: ★★★