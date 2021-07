Arturo Nathan na 50 delih

V prostorih Galerije Torbandena Projects v Ulici san Nicolò 11 v Trstu si lahko še do konca avgusta ogledamo obsežnejšo antološko razstavo, na kateri so zbrana najbolj reprezentativna dela iz številnih javnih in zasebnih zbirk, ki omogočajo poglobitev v opus Artura Nathana. Tankočutni umetnik je preminul leta 1944 v nacističnem taborišču Biberach in se je zapisal v zgodovino začetka psihoanalitičnih obravnav, ki so v Italiji prvič potekale prav v Trstu.

Popisanih umetnikovih del je skupno nekaj več kot sto, na razstavi vidimo – prvič v Trstu – kar polovico njegovega opusa, njegova najbolj pomenljiva dela. Večinoma gre za olja na leseni podlagi ali platnu, nekaj je manj poznanih pripravljalnih skic, iz katerih je razviden njegov ustvarjalni proces, pravo redkost pa predstavljajo pasteli na papirju manjšega formata. V vsaki od sedmih sob so zbrana dela glede na tematiko, postavitev jih še dodatno ovrednoti. Osrednji prostor zasedajo avtoportreti, sledijo figure s prikazom s hrbtne strani, ciklus živali, metafizika in morske krajine.

Vstop na razstavo je prost in možen ob sredah, četrtkih ter petkih med 16.00 in 19.30, ob sobotah pa je galerija odprta tudi dopoldne med 11. in 13. uro.