As The Love Continues – plošča na daljavo

Kot sem že večkrat napisal, je pandemično leto 2020 nudilo glasbenikom veliko prostega časa, saj so od marca lani nastopi v živo izginili s skoraj vseh prizorišč. Veliko bendov je ta čas uporabilo za ustvarjanje nove glasbe, mednje sodijo tudi škotski electro rokerji Mogwai, pa čeprav to zanje ni bilo preprosto, saj se celih šest mesecev niso srečali.

S snemanjem nove plošče As The Love Continues je bend začel februarja lani, a le za kratek čas. »Od marca smo morali ostati vsak na svojem domu,« je v intervjuju povedal pevec in kitarist Stuart Braithwaite. »Dejstvo, da nismo mogli iz hiše, če ne le na kratek sprehod, pa nam je omogočilo, da se osredotočimo na glasbo.« Nov album, deseti v petindvajsetletni glasbeni karieri benda iz Glasgowa, je torej nastajal na domovih njegovih članov. Tudi prvotni načrt, da bi pesmi posneli v studiu njujorškega producenta Davea Fridmanna, je splaval po vodi. Avgusta lani pa so se fantje končno odpravili v angleški Vada Studios, da bi začeli s snemanjem. »Po dolgih šestih mesecih smo zapustili Škotsko. Obisk Anglije je bil neverjeten – to je stavek, za katerega nisem mislil, da bi ga lahko kdajkoli izustil,« je hudomušno izjavil Braithwaite. V angleškem studiu se je skupina povezala prek Zooma s Fridmannom in kljub začetnemu skepticizmu uspešno ustvarjala na daljavo. Tehnologija jim je tokrat konkretno priskočila na pomoč: v komadu Midnight Flit je na primer slišati tudi orkester – ta je bil v Budimpešti, iz Los Angelesa pa ga je vodil dirigent Atticus Ross ...

As The Loves Continues je v glavnem instrumentalna plošča, le v pesmi Ritchie Sacramento lahko prisluhnemo čistemu vokalu pevca Braithwaitea. V komadih Here We, Here We, Here We Go Forever in Fuck Off Money uporablja bend vokoder (neke vrste elektronski proizvajalec zvoka in spreminjevalec glasu). Post rok psihedelija je večkrat v ospredju, Drive The Nail je v tem smislu ena izmed boljših skladb novega ploščka. Najkrajša Ceiling Granny je pravo grunge presenečenje v Smashing Pumpkins stilu! Na koncu pa še sedemminutna It’s What I Want To Do, Mum, v kateri nam Mogwai vnovič dokažejo, česa so zmožni: umirjenih melodij, ki se počasi stopnjujejo in na koncu eksplodirajo v spektakularnem zvočnem zidu.

As The Love Continues

Mogwai

Post rok, electro ambient

Rock Action Records, 2021