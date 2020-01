Bad Religion vztraja!

Ameriški pankrokerji Bad Religion vztrajajo! Po zadnjem ploščku True North iz leta 2013 je malokdo verjel, da bo skupina obstala, kaj šele, da bo izdala novo ploščo. Člani benda so namreč že zdavnaj upihnili vsak svojih petdeset svečk, pank pa naj bi bila najstniška glasbena zvrst ...

Dejstvo je, da je maja lani izšla nova plošča Age Of Unreason, seveda pri legendarni ameriški neodvisni založbi Epitaph Records, ki jo je leta 1980 sicer ustanovil sam kitarist benda Brett Gurewitz. Album traja skoraj štirideset minut, na njem pa lahko prisluhnemo kar petnajstim komadom v bolj ali manj tipičnem Bad Religion slogu.

Bad Religion spadajo že skoraj štirideset let v sam vrh pank roka, glasbene zvrsti, k ustanovitvi katere so bistveno pripomogli in jo še danes brezkompromisno podpirajo. Medtem ko so njihovi kolegi večkrat zatajili pank ritme (beri Green Day, The Offspring in še bi lahko našteval), je kalifornijska zasedba ostala dokaj zvesta svojim glasbenim koreninam.

Bend so proti koncu 70. let prejšnjega stoletja ustanovili pevec Greg Graffin, kitarist Brett Gurewitz in basist Jay Bentley. Graffin in Gurewitz sta se baje spoznala na nekem koncertu skupine Ramones. Skupaj sta se odločila za ime zasedbe in za logotip izbrala prekrižan križ. Kasneje sta večkrat pojasnila, da izbira ni bila protikrščanska, ampak proti vsem verskim in drugim dogmam nasploh. Leta 1981 je zagledala luč kratka plošča Bad Religion, že leto kasneje pa prvenec How Could Hell Be Any Worse?. V pravem pankovskem vzdušju so ploščo izdali z lastno založbo Epitaph Records, ta pa je v naslednjih letih postala steber svetovne pank in hardkor scene. Od takrat je bend izdal 17 studijskih plošč. Tudi tokratna Age Of Unreason obravnava socialne tematike in ob tem ostro kritizira ameriškega predsednika Trumpa in njegovo politiko. Plošček je v glavnem prijeten, seveda pank rok usmerjen in prav nič inovativen. Med boljše komade spadajo trije singli My Sanity, Do The Paranoid Style in Chaos From Within.

Age of Unreason

Bad Religion

Pank rok, melodični hardkor

Epitaph Records, 2019