Bančni zlom lokalen in univerzalen

V beneški vili v Lonigu, pri Vicenzi se odvija luksuzen sprejem, kjer so vsi gostje oblečeni elegantno; nazdravljanju s šampanjcem in seveda domačim Proseccom ni videti konca. Pred kamero oseminpetdesetletnega režiserja Alessandra Rossetta, doma iz Padove, se tako zvrsti elita bližnje dežele na predvečer pošastne ekonomske tragedije, ko gre ena najvplivnejših bank iz Vicenze v stečaj.

Film povzet po gledališkem tekstu Romola Bugara, ki v resnici ni bil deležen velike sreče na oderskih deskah, saj so ga premierno predstavili februarja 2020, le nekaj dni pred začetkom pandemije, je zdaj postal tudi film. Celovečerec, ki ga te dni predvajajo v tržaškem kinu Ariston, je igrani film, ki v resnici pripoveduje realno zgodbo, do katere je prišlo leta 2015 in je spravila na kolena celo število malih in srednjih ekonomskih dejavnosti med Vicenzo in Padovo; kar nekaj gospodarstvenikov pa se je zaradi hudih denarnih težav tudi samomorilo.

V filmu sta soscenarista Bugaro in Rossetto izbrala dokaj zanimiv pristop, saj se nista hotela postaviti na eno samo stran, ampak sta dala besedo tudi bančniku Gianfrancu Carrerju, ki se na lepem pojavi na večernem sprejemu in izjavi svoj J’accuse proti vsem, ki ga krivijo za stečaj. Carrer jim namreč jasno pove, da če bi ne bilo njega in banke, ki jim je zagotavljala posojila brez potrebnih jamstev, najbrž bi ne bilo niti gospodarstvenikov.

Pri snemanju se je avtor Rossetto v marsičem zgledoval po filmu Alaina Resnaisa, Lani v Marienbadu in ga erjetno tudi zato posnel v črno belem.

Postavljen v osrčje Veneta, je film seveda kar se da univerzalna zgodba, ki ponekod spominja na to, kar se je zgodilo tudi pri nas, v zamejstvu sredi devetdesetih let, ko je stečaj Tkb-ja hudo prizadel krajevno gospodarsko a pri tem načel odnose celotne družbe.

The Italian Banker

Italija, 2021

Režija: Alessandro Rossetto

Igrajo: Mirko Artuso, Diego Ribon, Fabio Sartor in Sandra Toffolatti