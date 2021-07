Bellocchiov dokumentarec o pokojnem bratu

Marco Bellocchio, prejemnik zlate častne palme za življenjsko delo, ki mu jo je v petek v Cannesu izročil Paolo Sorrentino, se je na najprestižnejši svetovni festival odpravil s svojim zadnjim delom Marx lahko počaka, ki je že na sporedu v italijanskih kinodvoranah.

Zelo osebna izpoved avtorja iz Piacenze poskuša skozi film in pogovore s sestrami in z brati – Letizio, Piergiorgiom, Mario Luiso in Albertom –, razložiti in hkrati razumeti samomor svojega brata dvojčka 27. decembra 1968, ko sta bila oba stara 29 let. Družinska tragedija, od katere se Bellocchio v resnici nikoli ni zares opomogel, je zanj doslej veljala za vir občutka krivde a tudi navdiha. Tako je 16. decembra 2016 Marco zbral brata, sestri in njihove družine na kosilu v Piacenzi. Prvotna zamisel je bil film o družini, pa čeprav se je zgodba kmalu razvila v pripoved o edinem bratu, ki ni zadostil željam in načrtom družine intelektualcev in se pri tem oddaljil od vseh. Režiserju Bellocchiu je tako uspelo pol stoletja kasneje vsaj delno obračunati z občutkom krivde, ki ga je prenašal vse življenje, in delno tudi prevzeti odgovornost za tegobe, ki so očitno težile brata Camilla.

Delo, za katerega je glasbeno kuliso prispeval Ezio Bosso, je izreden film, ki mu sledimo, kot bi bili tudi sami del zgodbe. Prvotni naslov naj bi bil Krik, povzet po istoimenski Munchovi sliki, a naposled se je režiser odločil za Marx lahko počaka, ki je v resnici odgovor pokojnega Camilla na bratov nasvet, naj se resneje posveti politiki in revoluciji, ker bo tam našel uteho za določen občutek praznine ... Camillu pa je bilo takrat pomembnejše rešiti osebno stisko, kot pa se prepustiti politiki ...

Marx può aspettare

Italija, Francija, 2021

Režija: Marco Bellocchio

Dokumentarec

Ocena: ★★★★