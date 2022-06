Film Petra Ristovskega, 36-letnega sina enega najbolj znanih beograjskih igralcev, Lazarja Ristovskega, je nekakšen spomenik srbskemu mestu Leskovac, predvsem pa je zgodba o ljudeh in času, ki jih ni več. Obenem je eden najbolj priljubljenih celovečercev letošnjega leta, saj je v srbske kinodvorane priklical številno občinstvo. Od danes ga vrtijo tudi v slovenskih kinematografih.

Celovečerec pripoveduje dve ljubezenski zgodbi. Med prvo svetovno vojno in po njej so dva Leskovčana in dve Leskovčanki, Cono in Dina ter Zorko in Ružico, zaznamovale različne usode. Dina so zavezniki odpeljali v Pariz, kjer se je naužil življenja velemesta. Cone pa je po poškodbah in amneziji pristal v Manchestru, takratni prestolnici industrijskega razvoja, in tam spoznal, da je mogoče uspeti le s težaškim delom v tovarni, polni črnega dima. Prijatelja, navdušena nad zmago v vojni in prevzeta z ideali o svobodi in napredku, ki sta jih spoznala v svetu, sta se vrnila domov, da bi prispevala k oživitvi in prihodnosti propadajočega rojstnega okolja. Dine je v Parizu spoznal filmsko umetnost in v Leskovacu odprl mali kino, Cone pa se je vrnil z idejo o industrijskem obratu, predvsem pa z namenom, da ponovno osvoji svojo nekdanjo veliko ljubezen, Zorko, ki je po petih letih čakanja nejevoljno privolila v zakon z drugim moškim.

Film je nekakšna pravljica, ki združuje mit z zgodovino, hkrati je poklon nekoč zelo aktivnemu mestu, ki je slovelo zaradi zdravilne in kozmetične industrije, v tujini pa so ga poznali zaradi tkanin. Režiser je o filmu dejal, da pred pozabo rešuje velike junake in družine, ki so postavili temelje leskovaškega čudeža.

Bilo je nekoč v Srbiji

(Bilo je jednom u Srbiji)

Srbija, 2022

Režija: Petar Ristovski

Igrajo: Viktor Savić, Nemanja Oliverić, Teodora Ristovski in Sloboda Micalović

Ocena: ★★★, 1/2