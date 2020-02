»Biti zelen od zavisti« v slovenščini in italijanščini

Konec leta 2019 je izšla knjiga Slovenski predlogi in frazemi – Preposizioni e frasi idiomatiche slovene, ki jo je napisala magistrica Rada Lečič, lektorica slovenskega jezika na Univerzi v Trstu in avtorica številnih priročnikov o slovenskem jeziku.

Namen knjige je predvsem italijanskim bralcem (ali bralcem, ki jih zanimajo slovensko-italijanska jezikovna razmerja) predstaviti slovenske predloge in frazeme v vsej njihovi slovnični in pomenski pestrosti. To pomeni, da predloge – male nepregibne besede, ki izražajo razmerja med besedami (kot so npr. blizu, na, po, zunaj) – spremljajo informacije o tem, s katerim sklonom se vežejo (blizu se veže z rodilnikom, npr. biti blizu Trsta, medtem ko se 'pred' veže s tožilnikom in orodnikom, npr. stopiti pred občinstvo in ustaviti se pred mostom) in kakšne so njihove pomenske značilnosti.

Še bolj poglobljena je italijanska razlaga slovenskih frazemov in pregovorov – vsakega spremlja italijanska sopomenska ustreznica (npr. biti zelen od zavisti – essere verde di bile) ter italijanski prevod pomenske razlage (zelo je zavisten – è molto invidioso). In ne samo to: izbrane frazeme ponazarjajo izjemno lepe ilustracije Tamare Korošec, ki bralcu približajo velikokrat presenetljivo, tudi šaljivo dobesedno podobo, ki jo izrisuje frazem (poglejte si recimo stisniti rep med noge ali iz muhe delati slona).