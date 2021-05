Bob Marley, glasbena legenda na »pravi« strani

Tako kot že lani za pevca skupine Joy Division Iana Curtisa, bom izjemoma posvetil tokratno tedensko rubriko portretu glasbenika in ne recenziji njegove plošče. Ravno te dni poteka namreč štirideseta obletnica smrti svetovne ikone reggae glasbe Boba Marleya.

Robert Nesta Marley je bil soletnik moje mame, oba sta rojena leta 1945. A tu ne gre le za statistični podatek, družile so ju tudi druge, pomembnejše lastnosti. Gotovo ne dredi (posebna pričeska, v kateri so lasje prepleteni v podolgovat zvitek), rastafarijansko religiozno gibanje, ki je stremelo po duhovni vrnitvi v zibelko človeštva – Afriko, tudi ne, »čudne cigarete«, kot jim pravi Iztok Mlakar, pa tudi ne. Tako kot mama na svoj način, pa je bil Bob Marley s svojo glasbo vedno na strani zatiranih ljudi. Tematike, kot so pravičnost, svoboda in enakopravnost, so prava stalnica v njegovih pesmih, pri nas doma pa del marsikatere večerne debate. Verjetno sem se tudi zaradi tega njegovi glasbi približal že v najstniških letih. V življenjskem obdobju, ko so upor in borbe najrazličnejših zatiranih skupnosti še posebno zanimive, so bili Marleyevi komadi idealna zvočna podlaga številnim protestom in manifestacijam. Pesmi kot so Get Up, Stand Up, I Shot The Sheriff, Redemption Song, Buffalo Soldier, One Love in No Woman, No Cry nosijo v sebi tako vstajo zatiranih ljudi kot tudi upanje v boljši in pravičnejši svet.

Svojo glasbeno kariero je Marley začel že v najstniških letih in leta 1964 ustanovil skupino The Juveniles. Iz začetnih ska ritmov se je v naslednjih letih vedno bolj približal rocksteady glasbi in nato roots reggaeju. Svojo skupino je preimenoval v The Wailers in v polovici 70. postal planetarna reggae zvezda. V petnajstletni karieri je izdal okrog 15 studijskih plošč. K temu, da njegova slava po smrti ni zamrla, je pripomogel album največjih uspešnic Legend iz leta 1984, ki je postal najbolje prodajani reggae album vseh časov.

Sedem let pred tem, leta 1977, je Marley po neki nogometni tekmi opazil rano na palcu noge. Rana se je okužila, zdravniki pa so mu kmalu nato diagnosticirali kožnega raka. Z amputacijo prsta bi zelo verjetno širjenje bolezni preprečili. Rastafarijanska vera pa tega ni predvidevala ... Marley je zato trmasto in dosledno raje sledil svojim verskim načelom. Njegovo zdravstveno stanje se je poslabšalo med glasbeno turnejo leta 1981. Ni mu uspelo se vrniti domov, na Jamajko, umrl je v bolnišnici v Miamiju. Umrl je mlad, komaj 36 let star, toda njegovo ime, njegova glasba in z njo njegovi ideali še danes odzvanjajo po svetu.

Bob Marley (1945–1981)

Reggae glasba