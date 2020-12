Bogata gledališka ponudba po spletu ob Miklavžu

Prvi decembrski vikend bo za ljubitelje gledališča posebno bogat. Seveda le po spletu, a drugače v tem času pač ne gre. Slovensko stalno gledališče bo ta konec tedna potrojilo svojo ponudbo, ki bo tako razveselila gledalce vseh starosti, zlasti pa mlajše in najmlajše.

Z vstopom v praznični december, ki bo letos vse prej kot običajen, se bo projekt Koprodukcije primorskih gledališč, pri katerem sodelujejo SNG Nova Gorica, Gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče, nadaljeval nekoliko drugače. Izbor predstav bo namreč posvečen najmlajši publiki, ki jo vsa sodelujoča gledališča že zelo pogrešajo. K sodelovanju je pristopila tudi Narodna in študijska knjižnica, ki bo pomagala pri promociji otroških in mladinskih predstav med svojimi zvestimi bralci.

Nabor otroških in mladinskih koprodukcijskih predstav bo večidel obsegal uspešnice, ki se jih otroci in mladi niso naveličali gledati, saj s svojo zabavnostjo in izvirnostjo iskreno nagovarjajo njihov svet. Napor primorskih gledališč pa je opazila tudi strokovna kritika; predstave, ki si jih bo mogoče v naslednjih dneh ogledati po spletu, so prejele različna priznanja, na primer nagrado zlata paličica za kakovost ali nagrado zlata pika na Pikinem festivalu v Velenju. Vse predstave bodo dostopne ob nedeljah od 11. ure dalje na spletnih in Facebook straneh primorskih gledališč (Slovensko stalno gledališče, SNG Nova Gorica, Gledališče Koper).

Na Miklavžev dan, v nedeljo, 6. decembra, si bodo otroci lahko ogledali pustolovščine v dnevni sobi najbolj porednega otroka na svetu. Grozni Gašper je predstava avtorice Tamare Matevc in režiserja Jaše Jamnika, »komična srhljivka za otroke od 7. do 13. leta« Gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Otroška kriminalka Super Reva avtorice Tatjane Doma bo sledila 13. decembra, nato pa bodo 20. decembra na sporedu Živalske novice Primoža Suhadolčana. Med prazniki, in sicer 27. decembra, bo gledalce raznežila poučna zgodba o družinskih odnosih Imej se rad! Franja Frančiča. Ogled predstav je brezplačen, vsaka predstava bo na spletu dosegljiva en teden.

Otrokove pravice in ministričine prevare

Slovensko stalno gledališče pa bo še pred začetkom novega otroškega niza, ki nastaja v sodelovanju vseh treh primorskih gledališč, podarilo otrokom tudi prijeten Miklavžev predvečer. V soboto, 5. decembra, ob 17. uri se namreč pridružuje projektu o otrokovih pravicah Diritti e Storti s predvajanjem svoje predstave Mala šole za klovne Friedricha Karla Waechterja. Dostop za ogled predstave bo objavljen na Facebook strani omenjenega projekta in SSG.

V nedeljo zvečer pa se bodo pozabavali tudi odrasli, ki se bodo od 18. ure dalje lahko nasmejali ob ogledu predstave Gospa ministrica, »satiričnega vodvila o opojnosti povzpetništva«. Komedija Branislava Nušića iz leta 1929 je satira o (malo)meščanstvu in politični klimi, predvsem o vladnem režimu, ki v sistemu vzajemnih uslug spregleda marsikatero korupcijsko afero, prevare, komolčarstvo in protekcionizem. Protagonistka je soproga državnega uradnika, ki po padcu vlade čez noč postane minister; z njegovim imenovanjem se Živka, zdaj gospa Ana Živana in gospa ministrica, popolnoma spremeni – postane naduta in oblastna, ukazuje vsem, tudi državnim uradnikom, in v želji po uglajenem in finem vedenju postane karikatura same sebe in ministrove soproge. Predstavo je režiral Dušan Jovanovič, v naslovni vlogi pa igra Saša Pavček: prvi je za to uprizoritev prejel nagrado kot žlahtni režiser na Dnevih komedije v Celju, igralka pa nagrado žlahtna komedijantka.