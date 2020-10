Borštnikov prstan Petru Boštjančiču

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo je dolgoletni član Drame SNG Maribor, pred tem pa SLG Celje, 68-letni Peter Boštjančič, so danes sporočili organizatorji 55. Festivala Borštnikovo srečanje. Izročili mu ga bodo ob zaključku festivala 25. oktobra.

Čeprav je že kot mlad igralec učinkovito združeval telesno in govorno plat vloge in je v tem pogledu zagotovo predhodnik današnjih fizičnih igralcev, je zanj vir gledališča drama, torej tekst, dialog, odnosi med dramskimi liki, so zapisali v utemeljitvi. A ne gre za dramo kot suhoparno literaturo, temveč za živi zapis življenja, kot pogoj za živost gledališča, lika, igre, na katero se odziva tudi gledalec. Zato Boštjančič na odru vedno ustvari tudi fizično prepoznaven lik, z nezgrešljivo, zanj specifično držo, ki na sebi nosi enako intenzivno dramsko napetost kot besedilo samo, še piše v utemeljitvi.