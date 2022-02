Branaghova avtobiografska pripoved o Belfastu

Podobno kot Alfonso Cuaron, ki je s filmom Roma postavil spomenik svoji družini in otroštvu, je Kenneth Branagh izbral ime kraja za poklon koreninam in času, ko je odraščal v Belfastu, Severna Irska pa doživljala nadvse napeto obdobje. Avtobiografska pripoved je postavljena v mešano katoliško-protestantsko četrt Tigers Bay, v delavski predel Belfasta, kjer Buddy živi z mamo in starejšim bratom. Oče dela v Londonu kot tesar in se v Belfast vrača vsak drugi teden.

Piše se leto 1969. S sosedi ima Buddyjeva družina prijateljske odnose in kljub provokacijam organiziranih skupin, ki delajo na tem, da bi načele slogo med protestanti in katoličani, se soseska ne da. Buddy je seveda Kenneth Branagh in to nam je jasno predvsem po navezanosti dečka na kino in njegovi želji po gledanju filmov – to je tudi edini trenutek, ko režiser uporabi barve, saj je sicer film pripoved v črno-belem.

Irski avtor je svoj amarkord posnel v času pandemije in se kot že za nekatere prejšnje filme odločil, da sceno zgradi v notranjosti studia, kjer je dejansko na novo postavil tudi delček Belfasta, v katerem se odvija večji del zgodbe. Na velikem platnu se to občuti, saj scenografija bolj spominja na gledališko kuliso kot na delavsko mestno četrt, kjer iste družine prebivajo že več generacij.

Tudi Buddyjevi starši razmišljajo, ali naj zapustijo rojstni kraj, v katerem od vedno živijo, in se preselijo v bolj varno okolje, ali naj vztrajajo tam, kjer so doma. Mogoče je prav to najbolj očitna pomanjkljivost filma, saj se celotna zgodba zaustavi predvsem pri avtobiografskem podoživljanju kraja in ljudi, o zgodovinsko tako napetem in zanimivem okviru pa pove bolj malo.

Branaghtov film se bo čez mesec dni v Dolby Theatru v Los Angelesu potegoval za sedem oskarjevih nagrad, med katerimi so tudi tiste za najboljši film, režijo ter stranski vlogi igralke in igralca. Od danes pa je na ogled v italijanskih filmskih dvoranah.

Belfast

Velika Britanija, 2021

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Jamie Dorman, Caitriona Balfe, Ciaran Hinds in Judi Dench