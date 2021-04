Branje, potovanje, obdarovanje

Ne obstajajo bolj ali manj primerni dnevi za to, da vzamemo v roko knjigo. Vsak dan je lahko pravi dan za branje – aktivnost, ki ne zahteva specifične opreme in velike finančne zmogljivosti, a se vseeno rima na potovanje. Saj vsaka knjiga, pa naj bo roman, pesniška zbirka, kuharica ali priročnik za dobro počutje, pred bralcem na stežaj odpre vrata v nov svet.

In če je vsak dan pravi dan za branje, je današnji še posebno primeren za ... obdarovanje. 23. april je od leta 1995 na pobudo Unesca svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V Kataloniji si na današnji dan ljudje izmenjujejo knjige in vrtnice, v pisarni Ljubljane, Unescovega mesta literature (s tem nazivom se slovenska prestolnica ponaša od leta 2015, v Italiji naziv nosi mesto Milan) pa so si letos zamislili vseslovensko pobudo podarjanja knjig. »Ni samoumevno, da imamo dobre knjige. Zato jih je pomembno ne le brati, temveč tudi kupovati. Enkrat letno lahko knjige kupujemo in jih drug drugemu podarjamo – tudi kot skupnost,« so zapisali.

Slovenski ljubitelji knjig se tako ob današnjem svetovnem dnevu veselijo dveh projektov – Sejma s kavča in Noči knjige. Po lanski prvi izvedbi je včeraj znova zaživel Sejem s kavča, na katerem je do nedelje mogoče kupiti več kot 500 knjig, ki jih ponuja več kot 50 slovenskih založnikov. Obisk sejma je mogoč na spletni strani sejemskavca.si, kjer se nam ob kliku na stojnico enega izmed 53 sodelujočih založnikov, prikažejo knjige, ki jih ponuja po (ugodnih) sejemskih cenah. Svoj izbor knjig ponujata tudi tržaška založba Mladika in Založništvo tržaškega tiska.