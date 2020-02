Brat bratu: ne pozabi dihati

Plave valove barkovljanske obale na velikem platnu nadomeščajo čudovite barve poletja v Beli Krajini, a zgodba, ki jo pripoveduje najnovejši film tržaškega režiserja Martina Turka in je od srede na sporedu v slovenskih kinodvoranah, ostaja kljub vsemu avtobiografska. Z njo se je enainštiridesetletni režiser želel vrniti v čas zgodnje mladosti in k tistim občutkom, ki kljub intenzivnosti trenutka, karseda hitro minejo in tonejo v pozabo.

Tretji Turkov celovečerni film je intimna in atmosferska drama o odraščanju, ljubosumju, prvih ljubeznih in močnih čustvih, ki te preplavljajo v tem obdobju življenja, kot je o delu povedal na jesenski tržaški predpremieri. Glavni junak zgodbe je 15-letni Klemen, ki odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen, razposajeni vsakdan, ki ga mlajši brat preživlja s tri leta starejšim, oboževanim bratom pa na lepem prekine Petrovo ljubezensko razmerje z vrstnico, lepo Sonjo. To pri Klemnu sproži celo vrsto nasprotujočih čustev in nepremišljenih, tudi hudobnih dejanj.

Film o skrivnostih poletja, predvsem pa o skrivnostih in dinamikah najstniškega obdobja je tako zgodba, ki pripoveduje o bratskem odnosu, a tudi športnem udejstvovanju in življenju v naravi.

V vlogi protagonista Klemna nastopa Matija Valant, v vlogi njegovega brata Petra pa Tine Ugrin, stari znanec mladostniških filmov, kot sta Nika in Nevidna roka Adama Smitha v režiji Slobodana Maksimovića. Usodno dekle je odigrala Klara Kuk, študentka igre na ljubljanski akademiji AGRFT, Klemnovo in Petrovo mamo pa Iva Krajnc Bagola. V filmu nastopa tudi eden velikih igralcev jugoslovanskega dramskega gledališča Nikola Đuričko.

Film bo marca distribuiran tudi v italijanskih kinodvoranah, od 27. februarja bo na sporedu v Art kinu v Izoli.

Ne pozabi dihati

Slovenija 2020

Režija: Martin Turk

Igrajo: Matija Valant, Matija Ugrin, Jakob Cilenšek, Nikola Djuricko, Iva Krajnc Bagola in Klara Kuk