Brezigar in njegovi pogledi

Bojan Brezigar, ki je eden najboljših strokovnjakov za jezikovne manjšine v Evropi, je bil župan, deželni svetnik in predsednik Paritetnega odbora za slovensko manjšino, je pa predvsem novinar. V življenju je delal in še dela marsikaj zanimivega, ni pa se izneveril svoji izrazito novinarski »formi mentis«, to se pravi opazovanju, poznavanju in komentiranju dogajanj.

Nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika je v mariborskem časniku v skoraj dvajsetih letih objavil več kot 800 kolumn, izbor je zbral v knjigi Izza meja, ki jo je izdala založba Modrijan.

Brezigarjeva razmišljanja segajo od zunanje in italijanske politike do slovenske manjšine v Italiji vse do Slovenije in Evrope. Slovenci v Italiji se upravičeno pritožujemo, da nas Slovenija premalo pozna, Brezigarjevo pisanje v Večeru je svetla izjema, kar velja tudi za komentiranje dogajanj v Italiji. Gotovo ni naključje, da je v knjigi na prvem mestu kolumna iz leta 1997, v kateri se pisec sprašuje, ali ima Slovenija res strategijo do zamejstva, vsaj takšno kot jo ima Italija v odnosu do svoje manjšine v Istri. Odgovor ni spodbuden, saj so slovenski politiki vsaj takrat tkali svoje niti čez mejo vsak v svojem taboru. Je danes drugače? Nekoliko že, a Brezigarjeva ocena izpred 22 let je še vedno aktualna, žal.

Brezigarjevo knjigo bodo predstavili danes ob 18. uri v Tržaškem knjižnem središču.