Brezimenski demoni s pop dušo

Ghost ni le romantični film iz devetdesetih, ljubezenska zgodba med Demi Moore in Patrickom Swayzejem. Ghost je že petnjast let tudi švedski pop-rok bend, ki nam danes ponuja nov glasbeni izdelek Impera.

Ghost je svojevrstna glasbena zasedba, ki izvaja posebno mešanico melodičnega metala in roka iz 70. ter 80., veliko vlogo pa igrajo tudi »cerkvene« orgle. Člani benda so se od samega začetka odločili za črn, skorajda satanistični imidž. Oblačijo se v črne halje, na sebi imajo ravno tako črne maske. Zato si lahko človek misli, da je njihova glasba mračna in izrazito metalska, a ni tako. Pesmi se odločno približujejo pop ritmom. Melodije so prijetne in poslušalcu takoj ostanejo v spominu. Bend je v petnajstih letih izdal pet studijskih albumov in tri kratke plošče. Leta 2016 je skupina prejela prestižno nagrado Grammy Award za najboljšo metal pesem s komadom Cirice.

Ghost je neke vrste glasbeni kolektiv, saj se je zasedba predvsem v zadnjih letih velikokrat spremenila. Člane benda imenujejo Nameless Ghouls (brezimenski demoni), med temi je baje nekaj let igral tudi Tržačan (!), pevcu pa pravijo Papa Emeritus. Leta 2016 je prišlo do velikih sprememb v zasedbi. Med pevcem Tobiasom Forgejem in preostalimi brezimenskimi demoni je prišlo do spora zaradi avtorskih pravic, ki se je nato nadaljeval na tožilstvu in privedel do tega, da je vseh pet brezimenskih demonov zapustilo skupino. Ostal je le pevec Forge, ki mu danes pravimo Papa Emeritus IV. K projektu je povabil nove glasbenike – bend šteje danes šest novih brezimenskih demonov in saksofonista Papa Nihila. Leta 2018 je izšel plošček Prequelle, danes pa je po štirih letih pred nami nov album Impera. Glasbeni recept švedskega benda se ni spremenil. Še vedno je zelo pop obarvan, melodije so dopadljive, skoraj vsaka pesem pa ima kak element starejših uspešnic drugih izvajalcev. Tako se na primer po prvih taktih uvodne Kaisarion spomnimo benda The Darkness, začetek komada Spillways spominja na Runaway Bon Jovija, Call Me Little Sunshine pa na AC/DC in Metallico ter še Twenties na Nemce Rammstein. Dominion je krajši intermezzo, ki bi lahko zlahka dobil mesto v filmu Peklenska pomaranča. V pesmi Griftwood lahko prisluhnemo elementom benda Van Halen pred zaključno balado Respite On The Spitalfields. Producentska plat je tudi tokrat brezhibna. Čestitamo papežu in njegovim novim brezimenskim demonom.

Impera

Ghost

Pop, horror rock, melodic metal

Loma Vista Recordings, 2022