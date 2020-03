Brsteče krošnje besed

21. marec ni samo prvi dan pomladi, temveč tudi svetovni dan poezije (in boja proti rasni diskriminaciji in lutkarstva). Na straneh Primorskega dnevnika bomo praznik poezije proslavili z bogatim izborom verzov nekaterih živečih slovenskih pesnic in pesnikov. Preberite jih lahko v sobotni izdaji Primorskega dnevnika. Z vami in nami so svoje verze delili Majda Artač Sturman, David Bandelj, Marina Cernetig, Marij Čuk, Barbara Gregorič Gorenc, Miroslav Košuta, Marko Kravos, Ace Mermolja, Boris A. Novak, Jurij Paljk, Marko Sosič, Sanja Širec, Claudia Voncina in učenci 3. razreda katinarske nižje srednje šole. Vsem iskrena hvala!