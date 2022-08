Bunton, novodobni Robin Hood

Spored letnega kina v tržaškem Ljudskem vrtu bo jutri ob 21. uri ponudil zelo britanski film, s katerim se je 65-letni Roger Michell za vselej poslovil od svojega občinstva in svetovne filmske scene, saj je bil celovečerec Il ritratto del duca (The Duke, Vojvoda) premierno prikazan na beneškem Lidu septembra 2020, natanko leto dni pred avtorjevo smrtjo. Film v Južni Afriki rojenega britanskega režiserja je navdihnila resnična zgodba in je na 77. Mostri požel velik uspeh.

V Newcastlu se leta 1961 odvija nadvse polemični in vselej bojeviti vsakdan taksista Kemptona Buntona (Jim Broadbent). V trenutkih, ko Kempton ne diskutira z že nekoliko zagrenjeno soprogo (Helen Mirren), godrnja in kritizira vse poteze britanske vlade, ki se po njegovem mnenju premalo ukvarja z reveži v državi. 60-letni družinski oče se poleg tega spotika tudi ob visoki znesek, ki ga morajo Britanci plačevati za naročnino na javno televizijo. Na lepem se mu porodi zamisel, da v zameno za portret Vojvode Wellington slikarja Francisca Goye, ki ga je pred tem ukradel iz londonske Narodne galerije, zahteva, da vlada vsem upokojencem zagotovi brezplačno naročnino ...

Podvig Buntona, novodobnega Robina Hooda, je prva in v resnici edina kraja v zgodovini londonskega muzeja. Zgodba iz leta 1961, po kateri je Michell posnel svoj poslednji film, je prišla v javnost šele pred desetimi leti.

Il ritratto del duca

Velika Britanija, 2020

Režija: Roger Michell

Igrajo: Jim Broadbent, Helen Mirren in Fionn Whitehead

Ocena: ★★★, 1/2